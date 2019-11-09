Yazılımda en güçlü ülkelerden Hindistan'a yazılım sattı

09 Kasım 2019

Mehmet KAYA

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Yazılımlarımızın yüzde 85’ini biz ürettik. AR-GE merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Ana işimiz harita. Sahada şu anda bile dolaşan 10 aracımız var. Haritaların güncel tutabilmesi için bunun yapılması gerekli. Sahada bilgi toplayarak harita ve veri oluşturan en büyük şirket biziz” dedi.

Başarsoft CEO Alim Küçükpehlivan, yazılım sektörünün en güçlü ülkelerinden Hindistan’a uygulama sattıklarını belirterek, aynı uygulamanın 8 ülkede daha kullanılacağını bildirdi. Yazılımın ticari işletmelerin hangi markaları sattıklarına dair bir analiz yaptığını, böylece perakende sektöründeki müşterileri için veri üretildiğini kaydetti.

Haritalamaya dayalı karar destek imkanı ve veri toplamayı sağlayan belediyelere yönelik yazılımı ilk kez 2001’de Medine’de uygulamak için ihraç ettiklerini kaydeden CEO Küçükpehlivan, “O tarihte Ankara belediye yönetimi bir ziyarette sistemi görmüşler. Orada öğrenmişler Ankara merkezli bir şirketin yaptığını. Dönüşte bizimle görüştüler ve beğendiklerini söylediler. Oysa biz önceden sunum yapmıştık ve pek ilgi göstermemişlerdi” dedi.

400 AYRI KATEGORİDE VERİ TOPLANIYOR

Alim Küçükpehlivan, bireysel kullanıcıların önüne çıkan haritalar üzerindeki bilgilerden, telekomünikasyon, gaz, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı hizmeti sunan kurumlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan harita ve bilgi sistemlerinin Başarsoft tarafından sağlandığının altını çizdi. Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerine yönelik yeni yazılımlar ürettiklerini ve pazarda genişlemek istediklerini vurgulayan Alim Küçükpehlivan, “Haritaya dokunan işler yapıyoruz. Sahada olmak bu anlamda çok önemli. Şu anda okul, hastane, sokak adı vb. 400 ayrı kategoride veri topluyoruz. Kullandığınız bir haritada ‘hastane’ yazıyorsa o bizim sahadan derleğimiz veriyle olabiliyor” dedi.

PUSULA SENSÖRÜNDEN YER BELİRLEME TEKNOLOJİSİ

CEO Alim Küçükpehlivan, ürün olarak piyasaya sürdükleri bazı uygulamalar ve geliştirdikleri yazılımlara yönelik de bilgi verdi. Bunlardan bazıları şöyle:

iNavi: Başarsoft, dünyada ilklerden olan, herhangi bir verici nokta kullanmadan binaların içinde insanlara yön gösteren bir sistem geliştirdi. Bu yazılım mobil cihazlardaki pusula sensörünün ürettiği verilerini işleyerek kişinin yön ve hareketini algılıyor. Bina içindeki sabit noktaların yeri de yüklendiğinde kullanıcıyı a noktasından b noktasına götürebiliyor. Sistem bina içine herhangi bir verici kurmayı gerektirmediği için maliyet avantajı sağlıyor.

Yeni nesil 112: Türkiye’nin halen yürüttüğü itfaiye, polis, ambulans gibi 7 ayrı acil çağrısının tek numara üzerinden yürütülmesini içeriyor.

GEOMarketing: Perakende ve son tüketiciye ürün-hizmet sunanlar için geliştirilen yazılım, harita üzerinde sürekli güncellenen verilerle müşteriye somut bilgi üretiyor. Örneğin bir noktaya market açmak isteyen zincir, oradaki rakip marketleri, potansiyel müşterileri, uygun lokasyonları vb. verileri görerek yer seçimi yapabiliyor. Aynı uygulamanın finans kuruluşları için olan versiyonu da bulunuyor.

Rotaban: Servis güzergahı optimizasyonu sunan yazılım, şehir içinde a noktasından b noktasına en uygun güzergahı vermesi yanında, kullanıcının uğraması gereken noktaların (örneğin personel servisini kullananların evleri) verisini de işleyerek en uygun rotayı sunuyor. CEO Alim Küçükpehlivan, sadece İstanbul’da günlük yüzde 10’luk tasarrufun dahi büyük miktarlara ulaşacağının altını çizdi.

Başar Trafik: Cadde ve sokak bazında tüm Türkiye’deki anlık trafik yoğunluğunu göstererek kullanıcıya alternatif önerebiliyor. Böylece şehirler arası yolculuk yapan kullanıcı, ulaşmak istediği şehirde bulunacağı saatte hangi yolu tercih edebileceğine dair yazılımı kullanabiliyor.

Akıllı şebeke uygulamaları: Başarsoft’un su, telekomünikasyon, kanalizasyon, elektrik vb. altyapı işleticileri için geliştirdiği ürün ailesi bulunuyor. Bu ürün ailesi, envanter ve iş akışını merkezi olarak yürütme, sahadaki altyapının ve üstyapının gösterimi, projelendirme vb. karar destek verilerinin üretimine imkan sağlıyor.

ContainX: Atık toplama sistemi olarak hazırlanan yazılım, çöp konteynerlerinin ağırlığının takip edilmesi ile atık toplayan belediye ya da atık şirketinin yönlendirilmesinin bilinmesini sağlıyor.

AFAD deprem bilgileri: AFAD ile entegre çalışan sistem, hangi depremin nerede olduğunu kullanıcılara bilgi olarak sunuyor. Bu tür verilerin üretilmesinin önemli olduğunu belirten Alim Küçükpehlivan, “İstanbul’da deprem oldu haberini gören herkes İstanbul’daki yakınını aramaya başlıyor. Oysa depreme çok uzak olan kişiler var. Bu tür bilgiler gereksiz trafiği engelleyebilir” dedi.