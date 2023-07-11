Yedir, Bilişim Vadisi’ne açıldı

‘Yedir’ ile bölge genelindeki çok sayıda projeyi geride bırakan İzmirli girişimciler, Bilişim Vadisi’ne seçilmeleri sayesinde şirket kurabilecek, Ar-Ge potansiyellerini geliştirmek için çalışmalar yapabilecek, eğitim ve gelişim programlarına ücretsiz katılabilecek. İEÜ’lü girişimciler, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki partnerlerle kolaylıkla iletişime geçebilecek, örnek projeleriyle uluslararası alana açılma fırsatı yakalayacak.

İEÜ Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunu Esra Sarıhan, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu Melis Sarıhan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kaya Oğuz’un hayata geçirdiği ‘Yedir’ adlı uygulama, internet üzerinden ya da akıllı telefona indirilerek kullanılabilecek.

‘Yedir’e ücretsiz üye olan kişiler, birbirinden lezzetli ev yemeklerden sipariş edebilecek, canlarının çektiği yemeğin yapılmasını isteyebilecek. Evlerinin mutfağında hazırladıkları yemekleri satarak gelir elde etmek isteyen ev aşçıları da Yedir’e kayıt olarak ‘bir tıkla’ tüketiciyle buluşabilecek. Tüm denemeleri tamamlanan, www.yedir.app web sitesi ve uygulama üzerinden son kayıtları toplayan Yedir, bu yılın sonunda kullanıma açılacak. Türkiye’de, ‘ev aşçılığı’ kavramını yaygınlaştırmayı ve sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirmeyi amaçlayan Yedir’in yazılımı, Doç. Dr. Kaya Oğuz tarafından hazırlandı. Bu yazılım, İEÜ hak sahipliğinde, Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde ‘yazılım telifi’ olarak tescil ettirilerek koruma altına da alındı.