Yemeksepeti ve Delivery Hero'dan Türkiye'deki teknoloji merkezi için ilk adım

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, Delivery Hero ile Türkiye'de kuracağı Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi adıyla kuracağı dev yapı için ilk adımı attı ve CTO (Chief Technology Officer) görevine 25 yılı aşkın sektör tecrübesi ile Umut Gökbayrak'ı getirdi. Gökbayrak, Türkiye'de kurulan bu teknoloji ve inovasyon merkezinde sadece Yemeksepeti için değil yaklaşık 40 farklı ülkedeki operasyonlar için yazılım ve teknoloji geliştirme ve ihracından sorumlu olacak.



Umut Gökbayrak kimdir?



25 yılı aşkın deneyime sahip bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Umut Gökbayrak, bugüne kadar 9 girişimin parçası oldu. 12 yıldan fazla süre kurumsal işletmelerde, uzman ve yönetsel çeşitli rollerde görev aldı. 2017 yılından itibaren çeşitli büyük ölçekli kurumlarda danışman olarak çalışan Umut Gökbayrak'ın ek olarak toplamda 5 yıl, erken aşama girişim sermayesi fonları üzerine tecrübesi mevcuttur.



Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden 2001 yılında mezun olduktan sonra, Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Aslanoba Group ve Hürriyet gibi şirketlerde çalışan Umut Gökbayrak, son olarak da kurucusu olduğu Prompt API'de görev alıyordu. Teknoloji danışmanlığı, yazılım geliştirme ve CTO gibi çeşitli görevlerde deneyimli Umut Gökbayrak, iş geliştirme becerilerine sahip bir yazılım geliştirici ve ayrıca pek çok inovasyona imza atan bir girişimci. Gökbayrak, Ağustos 2021 itibarıyla Yemeksepeti ve Delivery Hero'nun Türkiye'de kuracağı Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi CTO'luk görevini üstlenecek.



İlk yıl hedefi tamamen uzaktan çalışan 1000 kişilik dev yazılım ve teknoloji ekibi İlk yıl itibarıyla 1000 kişilik istihdam sağlamayı hedefleyen teknoloji ve inovasyon merkezi, önümüzdeki dönemde ise 4000 yazılımcı ve teknik uzman için istihdam olanağı sunacak. CTO Umut Gökbayrak atama ile ilgili heyecanını belirterek şunları söyledi: "Yemeksepeti 20 yıllık tecrübesiyle girişim ekosistemi ve ülke ekonomisine katkı sağlayan güçlü bir platform. Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştireceğimiz yazılımlar ve teknoloji alt yapısının 40 farklı ülkenin operasyonlarını besleyecek olması çok ciddi bir sorumluluk ve motivasyon kaynağı. Teknoloji ihracatına katkıda bulunacağımız bu merkezde, tamamen uzaktan çalışma fırsatı sunarak, ilk aşamada 1000 kişilik bir ekip kuracağız. Bilgi teknolojileri ekibimiz inovatif ruhunu daima koruyan Yemeksepeti'nin çalışanlarına sunduğu fırsatlarla beraber gerçek bir teknoloji merkezinde çalışmanın ayrıcalığını elde edecekler. Gelecek dönemde daha da büyüyecek kadromuz ile en çok çalışılmak istenen teknoloji merkezleri arasında ilk sıralarda yer alacağımızdan eminim."



Yemeksepeti'nin Türkiye'de edindiği tecrübeyi global arenaya taşıması adına da dikkat çeken girişime, 25 yılı aşkın teknoloji danışmanlığı ve yazılım geliştirme alanındaki sektör tecrübesiyle önemli başarılara imza atan Umut Gökbayrak katkı sağlayacak