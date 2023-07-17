Yeni E Serisi Türkiye’ye özel motorla eylülde geliyor

Öncelikle tuhaf vergilendirme sistemimiz yüzünden bir üreten Almanların bir de biz Türklerin bildiği 1.5 litrelik motorla ülkemize ithal edilecek olan E Serisi’nin dizel sevenlere uygun modeli E 220 d 4MATIC de satış listesinde olacak. Şarj edilebilir hibrit, estate karoser tipi ve diğer alternatif motorlar Mercedes-Benz Türkiye’nin insiyatifinde. Ama net olarak şunu baştan söyleyeyim ki Estate versiyon çok şık. 4949 mm uzunlukla 5 metreye kafa tutan, dingil mesafesi 22 mm uzayan, 2 cm yükselen E Serisi’nde hem önde hem de arka koltuklarda konfor ön planda.

21 hoparlörlü müzik sistemi, ses duyarlı ambiyans aydınlatmaları, Angry Bird bile oynanabilen multimedya ekranları, bağlanabilirlik çözümleri, otonom 2 üstü sürüş becerisi, müthiş aydınlatma sistemi ilk aklımda kalanlar. Ortadaki devasa multimedya ekranına gözüm alıştı mı emin değilim. Türkiye’deki vergilendirme sistemine uygun olarak korunan 1.5 litrelik benzinli motor, selefindeki 15 kW yerine 17 kW ek güç üretebilen elektrikli motorla toplamda 205 Nm tork üretebiliyor.

Turbo besleme dışında entegre bir şarj motoruyla beslenen motor E 180’in 167 HP güç üretmesini sağlıyor. 9 kademeli G-TRONIC şanzımanla kombine edilmiş E180 tartışmasız Türkiye’nin en çok satılan Mercedes modellerinin başında olacak. Daha sürdürülebilir malzeme kullanımı, artırılmış güvenlik donanımları 1946 yılından bu yana caddelerde olan bu özel otomobili yine istenen kılacaktır. Detaylar birkaç hafta sonra.

Aklı Karavan turunda kaldı

Yeni E Serisi’nin dünya lansmanı için Avusturya’dayken otomotiv sektörü açısından kıymetli bir yönetici olan ve 2015 yılında Mercedes-Benz Türkiye Başkanı göreviyle tanışma fırsatı bulduğumuz şimdinin Mercedes-Benz Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger ile de biraz sohbet etme imkanımız oldu.

Öncelikle Türkiye’de geçirdiği bir yılın ardından “aklım ve kalbim Türkiye’de” diyen Seeger, yapamadığı karavan macerasına da atıfta bulundu “tüm planlar hazırdı, rotalar da belliydi, Türkiye 3 haftalık karavan turu yapamadığıma üzülüyorum” diyerek başladı sohbete. Dönemin koşullarına hızlı bir geri dönüş yapıldığında Türkiye’de terör ve sorunlu günler vardı ve Seeger’in bir önceki durağı Güney Kore’ydi. Seeger 2015’te Türkiye otomotiv sektöründeki en üst düzey kadın yöneticiydi. Aradan geçen 8 senenin ardından Seeger’in açtığı yolda Türkiye’deki kadın yöneticilerin de yolu hızlı kat ettiği ortada.

Türkiye’ye özel kullanılan 1.5 litrelik motoru sordum Seeger’e “o motor için çok savaştık, zor oldu ama devam ediyoruz, mutluyuz” derken, Seeger’in sorumluluğundaki bir diğer konu olan müşteri beklentilerini de değerlendirmesini istedim. “Herşey çok değişti, bağlanabilirlik, otomobillerin kullanıcılarını tanıması, dijitalleşme artık çok daha önemli. Otonoma geçişte iyi durumdayız, özellikle Amerika’da ciddi gelişim kat ettik” dedi.

Türkiye’ye daha çok elektrikli tedarik edeceğiz

Türkiye’deki pazarın gelişimini çok olumlu olarak değerlendiren Seeger, Elektrikliye alternatifler geliştiriyor musunuz sorumaysa “ biz 1980’lerden bu yana hidrojenli yakıtla üzerine çalışıyoruz ama binek otomobillerde BEV’in en yenilikçi ve verimli olduğuna karar verdik. Türkiye’de kamyon sektörünün de başındayken de bunu görmüştüm hatta Volvo ile birlikte kamyon tarafında bir joint venture işbirliğimiz var ama binek tarafında gelecek elektriklilerde” dedi. Son olarak daha sürdürülebilir bir şirket olmaya devam edeceğiz derken “Türkiye’deki online satış konularını takip edebiliyor musunuz” soruma “evet çok güçlü bir talep var olumlu karşılıyoruz, özellikle de Türkiye pazarına daha çok elektrikli otomobil tedarik edebilmek için uğraşıyoruz” dedi.