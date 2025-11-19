Yeni özelliği çok konuşulacak: Yapay zeka modeli Gemini 3 tanıtıldı

Google, yapay zekâ rekabetinde yeni bir aşamayı temsil eden Gemini 3 modelini duyurdu. Şirket, OpenAI’nin GPT-5 hamlesine karşı geliştirdiği yeni sürümle birlikte daha güçlü bağlam algısı, daha yüksek doğruluk oranı ve geliştirilmiş görsel-işitsel işleme becerileri sunduğunu aktardı.

Etkileşimli grafiklerle cevap verecek

Gemini 3, Google Arama başta olmak üzere şirketin tüm temel hizmetlerinde kullanıma açılırken, artık etkileşimli grafiklerle soru yanıtlama yeteneğine de sahip. Google, modelin önceki versiyonda olduğu gibi metin, görsel ve farklı medya tiplerini yorumlayabildiğini; ayrıca karmaşık bilimsel ve matematiksel soruları çözme gücünün artırıldığını ifade etti.

Farklı araçlarla entegre olacak

Modelin eş zamanlı olarak hem ana Google ürünlerine hem de geliştirici araçlarına entegre edilmesiyle, uzun süredir sürdürülen altyapı çalışmalarının dönüşüm hızının da artacağına inanılıyor. Google yöneticileri, Gemini 3’ün bilgi türlerini farklı formatlar arasında dönüştürebildiğini ve tek bir komutla görsel ya da uygulama üretebildiğini vurguladı. Örneğin bir seyahat programı talep edildiğinde model, tıklanabilir etkileşimli öğelere sahip grafikler oluşturabiliyor.

Kullanıcı sayısı 650 milyona ulaştı

Fortune’un haberine göre Google, Gemini’nin aylık aktif kullanıcı sayısının mart ayından bu yana 350 milyondan 650 milyona çıktığını bildirdi. Buna karşılık OpenAI tarafında haftalık kullanıcı sayısının yaklaşık 700 milyon olduğu aktarılıyor.