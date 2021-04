Yenilikçi ve İşbirlikçi Teknolojiler

Tam açılan ekran, ince ve metalik dizaynıyla öne çıkan dizüstü bilgisayar modelleri kişiselleştirilebilir olmanın cazip görüldüğü modern hayatta düz tasarımlı bilgisayar modellerini geride bırakıyor. Zarif ve konforlu dizüstü bilgisayarlar dijital dünyaya dâhil olurken tarzımızı da yansıtmamızı sağlıyor. Gelişmiş ve dayanıklı HP Elite bilgisayarlarla son teknoloji tasarımdan, yenilikçi mühendislikten ve yüksek kaliteli malzemeler işte bu anlamda dikkat çekiyor. Kullanıcıların her ortamda bağlantıda ve üretken kalmasını sağlayan güçlü, güvenli ve dayanıklı dizüstü bilgisayar önemli. Şık tasarımlı HP EliteBook 850 G7 ile farklı mekanlarda farklı işler yapmanızı gerektiren iş gününün üstesinden gelin.

Rahatlığınızı düşünün

İşi keyfe dönüştüren üstün yönetilebilirlik, güvenlik ve işbirliği özellikleriyle dünya üzerindeki en ince ve en hafif dizüstü iş bilgisayarları rahat ve uygun çalışma ortamlarının vazgeçilmezi. Dilediğiniz yerde çalışmak için, kolayca taşınabilir ultra ince ve hafif 15,6 inç diyagonal HP EliteBook 850 G7, yüzde 86 ekran/gövde oranına sahip. Ayrıca sessiz ve konforlu çalışma olanağı sunan klavye ve tıklama paneli de içeriyor.

Huzur içinde çalışın

HP’nin güvenlik özellikleri birlikte çalışarak her zaman açık, her zaman çalışan ve dayanıklı bir savunma meydana getirir. BIOS’tan tarayıcıya, işletim sisteminin üzerinde ve altında bu sürekli gelişen çözümler bilgisayarınızı tehditlere karşı korumaya yardımcı olur. Kötü amaçlı yazılımlar hızla gelişiyor ve geleneksel virüs koruma programları yeni saldırıları her zaman tanıyamıyor. Gelişmiş kötü amaçlı yazılımlara karşı sıra dışı bir koruma düzeyi sunmak için derin öğrenme yapay zekasını kullanan HP Sure Sense ile bilgisayarınızı daha önce görülmemiş saldırılara karşı koruyabilirsiniz.

Başarının peşinden gidin

HP Elite Bilgisayarlar; HP Sure Start Gen 43 kendi kendini iyileştiren BIOS, HP Sure View Gen 2 tümleşik gizlilik ekranı 4 ve biyometri gibi çeşitli güvenlik özellikleriyle aygıtları, verileri ve kimlikleri korumak için tasarlanmış ayrıca Intel® Core™ i5 işlemcisi sayesinde sektör lideri CPU performansı, üst kalite grafikler, muhteşem yapay zeka hızlandırma kabiliyeti ve harika pil ömrüne sahip. HP’nin şimdiye kadar sunduğu en güçlü, ve son derece ince 14 inç dizüstü iş bilgisayarı en zorlu görevleri bile basitleştiriyor.

