Yerli süper bilgisayar özel sektörün kullanımına açılıyor

Nagihan KALSIN

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen “Kamu-BİB’27 (Kamu Bilişim Mer­kezleri Yöneticileri Birliği) BİMY’31 (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticile­ri) Bütünleşik Etkinliği” için geldi­ği Antalya’da DÜNYA’ya özel açıkla­malarda bulunan Sanayi ve Tekno­loji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜBİTAK bünye­sinde devreye alınan ARF Süper Bil­gisayarı’nın, özel sektörün de kulla­nımına açılacağını söyleyerek, yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı­nı belirtti. Gönüllü, “Özel sektörü­müz bu bilgisayarları yakın zaman­da kullanacak” dedi.

Matematikçi ve bilim insanı Or­dinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’in ismi­ni taşıyan ARF Süper Bilgisayarın, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bil­gi işlem kapasitesine sahip olduğu­nu belirten Gönüllü, ARF’nin dün­yanın en donanımlı 313’üncü süper bilgisayarı olduğunu söyledi.

Türki­ye’nin küresel rekabet gücünü art­tıracak ARF Süper Bilgisayarın, ya­pay zekâ teknolojilerin en önemli parçası olduğunu ifade eden Gönül­lü, “TÜBİTAK bünyesinde süper bilgisayar ARF’ı devreye aldık. Ay­nı zamanda AB Süper Bilgisayar or­tak girişimi EURO HPC kapsamın­da kurulan ‘MareNostrum’a ortak olduk. Bunu da bu sene devreye al­dık.

Özel sektörün ARF Süper Bilgi­sayarı kullanması için çağrı hazırlı­ğımızı tamamladık. Yakın zaman­da kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak” diye konuştu. Gönüllü, dijital ikizlerin oluşturul­ması, iklim değişiklikleri çalışmala­rı, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmala­rı gibi büyük sistemlerin uzun sü­reli modellenmesi ve büyük yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinin ARF sayesinde mümkün olacağını da sözlerine ekledi.