Yerli süper bilgisayar özel sektörün kullanımına açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜBİTAK bünyesinde devreye alınan ARF Süper Bilgisayarı, özel sektörün de kullanması için çağrı hazırlığını tamamladıklarını belirterek, “Yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak” dedi.
Nagihan KALSIN
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen “Kamu-BİB’27 (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) BİMY’31 (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri) Bütünleşik Etkinliği” için geldiği Antalya’da DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜBİTAK bünyesinde devreye alınan ARF Süper Bilgisayarı’nın, özel sektörün de kullanımına açılacağını söyleyerek, yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Gönüllü, “Özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak” dedi.
Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarın, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip olduğunu belirten Gönüllü, ARF’nin dünyanın en donanımlı 313’üncü süper bilgisayarı olduğunu söyledi.
Türkiye’nin küresel rekabet gücünü arttıracak ARF Süper Bilgisayarın, yapay zekâ teknolojilerin en önemli parçası olduğunu ifade eden Gönüllü, “TÜBİTAK bünyesinde süper bilgisayar ARF’ı devreye aldık. Aynı zamanda AB Süper Bilgisayar ortak girişimi EURO HPC kapsamında kurulan ‘MareNostrum’a ortak olduk. Bunu da bu sene devreye aldık.
Özel sektörün ARF Süper Bilgisayarı kullanması için çağrı hazırlığımızı tamamladık. Yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak” diye konuştu. Gönüllü, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinin ARF sayesinde mümkün olacağını da sözlerine ekledi.