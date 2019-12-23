Yerli teknoloji ULAK’ta ipi Vodafone göğüsledi

23 Aralık 2019

Yasemin SALİH

RİZE - Vodafone, Türkiye’nin dijitalleşmesinde yerli teknoloji kullanma ve destekleme taahhüdünün son adımını Karadeniz’de attı. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alan şirket, ticari şebekesinde en fazla aktif yerli baz istasyonuna sahip operatör oldu. Vodafone’un Rize Çayeli sahilinde kurduğu ULAK baz istasyonu törenle hizmete açıldı.

Çayeli’deki açılışla birlikte Vodafone; Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verecek. Vodafone’un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize’de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan katıldı. Toplantı sonrası, Vodafone’un Rize Çayeli sahilinde kurduğu ULAK baz istasyonu törenle hizmete açıldı.

Deegan: 40 uzman çalıştı

Açılışta konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek verdiklerini hatırlatarak, bugün de ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu bulunan operatörün Vodafone olduğunu söyledi. Deegan şöyle devam etti: “Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Türkiye’nin dijitalleşme çıtasını yükseltmekte ULAK’ın önemli payı olacak. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz.”

‘İstediğimiz kadar yerlileşme olmadı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da 4.5G ihale sürecinde hazineye 4 milyar euroluk kaynak girdiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında dijital yerlileşme hedefinde istenilen yerde olunmadığını söyledi. “Bunun yanında yapılan çalışmalarla haberleşme teknolojilerinde kendisi üreten ve gelişen yerli bir sektör oluştu” diyen Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ULAK bu başarılı yerli projelerden biri. Burada yaptığımız açılışın Rize’den tüm yurt sathına yayılması için çağrımı tekrarlıyorum. Haberleşmede yerlileşme savunma sanayiindeki kadar önemli. Türkiye’de toplam 50 bin baz istasyonu kullanıldığı düşünülürse 250 rakamı çok az. Daha da yukarılara çıkmalı.”

Sayan. 5G konusunda da yerlileşme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “5G’nin uçtan uca yerli ve milli olmasıyla ilgili Haziran 2020’de ilk testi yapacağız. Ama öncesinde 4.5G’de yerli ve milli olmazsanız 5G’de millileşmeyi unutun arkadaşlar. Datanın Türkiye’de kalması olmazsa olmazımız. Üç operatörün de yerli ve milliliğe daha fazla katkıda bulunmalarını umuyor, bekliyoruz” diye konuştu.

‘5G’ye hazır yerli ürünlerimiz var’

Törende konuşan ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, da “İlk önemli aşamasını tamamladığımız projemizin sadece bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone ile ulaştığımız bu aşamayı da önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve bu yolda hız kesmeden ilerleyecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı. ULAK’la sahaya çıkarken her üç operatöre de 250’şer baz istasyonu teslimi yaptıklarını hatırlatan Balcı, Vodafone ile yaşanan süreci şöyle anlattı: “Mr. Colman ile bir iftar yemeğinde konuştuk, orada bana bu istasyonların tamamını kullanacakları sözünü verdi. Bugün de sözünü yerine getirdi.”

ULAK Haberleşme A.Ş. olarak milli ağ teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Balcı, “Yeni teknolojilerle 5G’ye hazır ürünlerimiz var. Türkiye’nin tüm şirketleriyle, tüm imkanlarını dijital haberleşmede yerli, milli çözümler geliştirmeye seferber etmesi gerekiyor” diye konuştu.

3 operatörden 3400 adet sipariş

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise ULAK baz istasyonlarının şu an 71 farklı ilde, 965 noktada hizmet verdiğini dile getirdi. Koç, ULAK baz istasyonlarının şu an 71 farklı ilde, 965 noktada hizmet verdiğini bildirerek, şunları söyledi. “Bugün ise Vodafone'un 250 baz istasyonunu hayata geçirmesini kutluyoruz. Türkiye, Haziran 2019 sonu itibarıyla yüzde 99.5 penetrasyon oranı ile mobil iletişim alanında yaklaşık olarak 81.5 milyon mobil aboneye sahip. 3G abone sayısı düşerken, 4.5G abone sayısı artmakta” diye konuşan Koç, 3 operatörün toplam 3 bin 400 ULAK siparişinin iyi bir başlangıç olduğunu ama bunun devamının gelmesi gerektiğini dile getirdi.