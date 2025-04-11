Yerli ve milli radar sistemi, F-16'larda test edildi

Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

EDPOD'un gerçekleştirdiği teste ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz."