Yerli WhatsApp, 'İletee' geliyor

20 Nisan 2018

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, en ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak." dedi.

Atalay, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'ndeki 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde, AA muhabirine, teknolojide milli çözümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yazılım ve donanım boyutu olduğuna işaret eden Atalay, her ikisinde de güvenlik riski bulunduğunu söyledi.

Atalay, donanım alanında rekabetçi üretim yapabilmenin önemli olduğunu ifade ederek, "Üretimde miktar önemli. Bir üründen 100 tane yapmakla 100 milyon tane yapmanın maliyeti aynı değil. Çin'de üretim maliyetinin daha ucuz olması nedeniyle doğal olarak donanım üretimi de oraya kaydı." diye konuştu.

Üretimin Çin kaynaklı olmasının önemli bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'deki haberleşme teknolojileri altyapılarının tamamına yakını Çinli firmaların tekelinde. O firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye'nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla üreticinin ürünleri vardı, Avrupa'dan Amerika'dan, Uzak Doğu'dan ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hakimiyeti altında ve bu bir risk. Bunu çeşitlendirmek, içine mutlaka yerli unsurlar koymak lazım. Biz teknoloji altyapımızda ne oranda, kime bağımlıyız, o bağımlılığı azaltmak ve yaratacağı tehlikeleri gidermek için yapabileceklerimizi yapıyor muyuz? Şu anda bence bu kararın verilmesi lazım."

Atalay, siber güvenlik konusunda Türkiye'de önemli ölçüde yasal zemin ve kurumsal yapıların oluşturulduğunu, yüzde 100 güvenlikten bahsetmenin mümkün olmadığını ve dünyadaki bütün ülkelerin siber saldırı riski altında bulunduğunu dile getirdi.

"İnsan kaynağı açığımız en önemli eksiklik"

Siber güvenlik konusunda insan kaynağının Türkiye'nin en önemli eksiği olduğunu belirten Atalay, bu sorunun hızla giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Atalay, siber güvenliğin milli güvenliğin çok önemli bir unsuru olduğunun altını çizerek, Türkiye'de en az 15 bin siber güvenlik uzmanına çok acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak." değerlendirmesinde bulunan Atalay, şöyle konuştu:

"Bizler hem Bilgi Güvenliği Derneği hem de HAVELSAN olarak verdiğimiz eğitimlerle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ancak problem bizim kapatmaya çalıştığımızdan çok daha büyük. Bu konuda Yükseköğretim Kurumu ve üniversitelerin de bu alana özel ilgi göstermesi gerekiyor. Uzmanınız yoksa sahip olduğunuz teknolojinin bir önemi yok. Uzmanınız iyiyse teknolojiniz biraz zayıf da olsa o açığı kapatabiliriz. Yerli ve milli çözümler olmazsa siber güvenlikten bahsedilemez. Son zamanlarda biz de HAVELSAN olarak yerli ve milli çözümler geliştiriyoruz."

Yerli mesajlaşma programı

Atalay, sosyal medya platformlarının alternatiflerini yapmanın çok kolay olmadığını ifade ederek, "Türkiye'deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şey yok ama Facebook'u Facebook yapan oradaki 1,5 milyar kullanıcı." diye konuştu.

HAVELSAN olarak en ileri teknolojilerle milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Atalay, "İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak. Mobil iletişim platformumuzun sunucuları Türkiye'de olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıl ortasında tanıtımını yapacağız"

Söz konusu platformun cep telefonunun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağını anlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz."

Atalay, yerli iletişim platformu olacak İletee'nin mesaj, sesli görüşme, görüntülü görüşme, e-posta, konum paylaşma, görüntüleme, not alma ve saklama gibi işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştireceğini bildirdi.