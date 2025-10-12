Yerli yapay zeka “Kumru” sahneye çıkıyor: ChatGPT’ye Türkçe rakip

Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ChatGPT'ye karşılık yerli yapay zeka "Kumru" geliyor. ChatGPT gibi metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri yerine getirebilen Kumru, 26 farklı kategoride test edildi. Türkçe için eğitilen ve 7,4 milyar parametreyle geliştirilen Kumru, sadece 16 GB VRAM’e sahip tüketici GPU’larında bile çalışabiliyor.

Meta’dan destek alındı

45 günlük ön eğitim aşamasında NVIDIA’nın H100 ve H200 GPU’ları üzerinde 500 GB büyüklüğünde veri ile eğitilen Kumru, Meta’nın LLaMA-3 modelinden de destek alındı. Ön eğitim aşamasında 300 milyar, sonraki aşamada ise 1 milyon örnekle işleme giren Kumru’nun mümkün olan en iyi performansı vermesi hedeflendi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yazılım, bulut ve yapay zekâ sektöründe çalışmalar yapan yerli girişim VNGRS tarafından geliştirlen Kumru, 16 GB VRAM kapasitesine sahip olan GPU’lar üzerinde yerel olarak çalışabilecek ve şirket içi bilgisayarlarda çok ucuza kullanılabilecek.

Mobilde Kumru-2B

Açık kaynaklı daha küçük bir versiyonu da mevcut olan Kumru-2B ise aynı mimariyi 2 milyar parametreyle sunuyor ve 4,8 GB bellekle çalışabiliyor. Hugging Face üzerinden erişime açılan bu sürüm mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.