Yıldız Teknopark'tan 87 firmaya kira indirimi

08 Eylül 2020

Yıldız Teknopark, bünyesinde faaliyet gösteren performansı yüksek ve başarılı firmaları ödüllendirmek, desteklemek ve diğer girişimcileri de teşvik etmek amacıyla kira indirimi desteği sağlamayı sürdürüyor.Ar-Ge Teşvik Fonu çalışması kapsamında bu sene 87 firmaya kira indirimi sağlayan Yıldız Teknopark’ın Genel Müdürü Prof. Dr Mesut Güner, “Yıldız Teknopark olarak 2015’den bu yana 300’den fazla firmamıza 3.5 milyon liraya yakın Ar-Ge Teşvik Fonu sağladık. Bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz.” dedi.

Teknoparklarda yer alan girişimler için devlet tarafından sağlanan birçok teşvik bulunuyor. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler için bu tarz desteklerin öneminin farkında olan Yıldız Teknopark ise, 2015 yılından beri teknoparklar arasında bir ilki gerçekleştirerek bünyesinde yer alan şirketlere Ar-ge Teşvik Fonu kapsamında kira indirimi sağlıyor.

“Amacımız bilim ve teknoloji üretimini teşvik etmek”

Yıldız Teknopark olarak kira indirimiyle firmaları bilim ve teknoloji üretmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “İndirim oranlarını, bir önceki yılın fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentli, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması, stajyer çalıştırılması ve ihracata katkı sağlanması gibi kriterlere göre hesapladığımız bir veri üzerinden uyguluyoruz.” dedi.

Bu uygulamaya 2015 yılında başladıklarını söyleyen Güner, o dönemde 21 firmanın kira indiriminden faydalandığını hatırlattı.

2019 verilerine göre 2020 yılında ise Arge Teşvik Fonu (kira indirimi) kapsamında 87 firma toplam 1 milyon 438 bin lira tutarında kira indirimine hak kazandığını anlatan Güner ekledi, “Yıldız Teknopark olarak başlattığımız firmalara kira desteğinden olumlu dönüşler aldık. Desteği alan şirketler bu fonu Ar-Ge çalışmalarında kullanıyorlar. Yıldız Teknopark olarak bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz.”