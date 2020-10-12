Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi

12 Ekim 2020

Geleneksel hale gelen ve başarılı projelerin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri açıklandı. Detaysoft danışmanlığında hayata geçen Asaş Alüminyum SAP S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi “The Core Business Transformation” kategorisinde, Koç Holding Sıfır Temelli Bütçeleme Projesi “Fast Delivery" kategorisinde ve Opet Fuchs, Müşteri Deneyimi Projesi ise “Business Transformation” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

SAP Kalite Ödülleri'nde bir ilk: 3 altın ödül!

SAP Türkiye Kalite 2020 Ödülleri’nde 3 kategorideki altın ödüllerin danışmanlığını yaptıkları projelere layık görüldüğünü belirten Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “Üretimden perakendeye 20’den fazla sektörde dijital dönüşüm projeleri yürütüyor, sunduğumuz yenilikçi teknolojilerle, kurumların akıllı işletme yolculuğuna eşlik ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve gelişim için büyük önem taşıyan teknolojiyi, iş hedefleriyle buluşturarak ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. İnovasyonun önünü açarak kurumlarında değer yaratan Asaş Alüminyum, Koç Holding ve Opet Fuchs’un dijital dönüşüm liderlerini ve ekiplerini tebrik ederim. Ayrıca, bu yıl SAP Kalite Ödülleri'nde bir ilk gerçekleşti. 3 kategorideki altın ödüllerin hepsinin ilk kez tek bir SAP İş Ortağı’nın danışmanlığında gerçekleştirilmiş olan projelere verilmiş olması bizleri ayrıca gururlandırıyor.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla…