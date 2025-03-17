Youthall, 2024 yapay zeka kullanım oranlarını açıkladı

Youthall, 2023 yılında Türkiye'de ilk kez hizmete sunduğu çeşitli yapay zeka uygulamalarından oluşan entegre çözümler ile gençlere ve işverenlere yapay zekanın kolaylıklarını sunmuştu.

Yenilikçi yaklaşımı ile diğer kariyer platformlarından farklılaşarak; teknolojik altyapısını geliştiren, iş ilanı ve özgeçmiş oluşturma aşamasında yapay zeka teknolojisini kullandırmaya olanak tanıyan Youthall, sektörde öncü olmayı sürdürüyor. Youthall'un oluşturduğu yapay zeka destekli sistem, gençlerin hazırladıkları ve belirli bir seviyeye getirdikleri özgeçmişlerini kişinin talebi üzerine inceliyor ve sistem tarafından verilen geri bildirimlerle özgeçmişin geliştirilmesi gereken alanlarını belirliyor. İşverenlere de iş ilanı oluşturma sürecinde ilan açıklaması, aranan nitelikler gibi alanlar için öneriler sunuyor ve işverenlerin iş ilanlarını daha etkili ve anlaşılır hale getirmelerine yardımcı oluyor.

İşe alım süreçlerinde yapay zeka etkisi

Youthall, yapay zeka entegrasyonlu çözümleriyle süreçlerini geliştiren kullanıcıların 2024 verilerini açıkladı. Buna göre 2024 yılında Youthall'daki özgeçmişlerinin yüzde 85'ini dolduran 45 bin üstü aday, yapay zekanın yetenekleri sayesinde CV'lerini geliştirmeye yönelik geri bildirimler aldı ve CV’lerini güncelledi. Öte yandan 2024 yılı boyunca 100'den fazla şirket de iş ilanı oluşturma sürecinde, ilan başlığı ve anahtar kelimelerin eklenmesinin ardından, yapay zeka tabanlı öneriler ile ilan açıklaması ve aranan nitelikler gibi alanları gençleri daha iyi çekmek için başarılı sonuçlar elde ettiler.

'Bu alandaki öncülüğümüz devam edecek'

Youthall Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Aykan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dijitalleşen dünyada, iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençlerin en iyi şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, yapay zeka teknolojisini süreçlerimize entegre ederek, gençlerin kariyer yolculuklarını daha bilinçli ve etkili şekilde yönetmelerine katkı sağlamaya odaklandık. Hem iş arayan gençler hem de şirketler yapay zeka desteğine büyük ilgi gösterdi. 2024 yılı verilerine göre, Youthall'da özgeçmişlerini yüzde 85 oranında tamamlayan 45 binden fazla aday, yapay zeka destekli geri bildirimlerle CV'lerini geliştirme imkanı buldu. Bu sayede gençler, işverenlerin dikkatini çekebilecek daha güçlü ve etkili özgeçmişler hazırlayarak iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım attılar. Aynı zamanda, 100’den fazla şirket de, iş ilanı oluşturma süreçlerinde yapay zeka tabanlı önerilerden faydalandı. İlan başlığı ve anahtar kelimelerin eklenmesinin ardından, yapay zeka destekli öneriler sayesinde ilan açıklamalarını ve aranan nitelikleri genç yetenekleri daha iyi çekebilecek şekilde revize ettiler. Böylece, işverenler için daha etkili ilanlar oluşturulurken, gençler de kendilerine uygun pozisyonlara daha kolay erişme şansı yakaladı" diye konuştu.