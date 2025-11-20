YouTube, en çok istenen özelliği geri getiriyor

Video içerik platformu YouTube, yıllardır kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliği geri getiriyor. Destek sayfasında “doğrudan mesajlaşma” özelliğinin yeniden test edildiğini açıklayan şirket, kullanıcıların beğendikleri videoları paylaşarak uygulama üzerinden sohbet edebileceğini açıkladı.

Sadece iki ülkede test ediliyor

Yeni özellik şimdilik sadece İrlanda ve Polonya’da kullanıma sunulsa da test süreci tamamlandığında YouTube, geri bildirimlere göre özelliğin globale açılıp açılmayacağına karar verecek.

YouTube, DM özelliğini ilk kez 2017’de duyurup, 2018’de uygulmaya almış ancak bir yıl sonra kullanım oranının düşüklüğü nedeniyle mesajlaşmayı tamamen kaldırmıştı. YouTube, Stories özelliğini ise 2023 yılında sonlandırmıştı. Şirket, yeni test sürecinin platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını belirtti.