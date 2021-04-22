YouTube Kids, Türkiye'ye geldi

Selenay YAĞCI

Google’ın video platformu YouTube’un, 6 yıl önce kullanıma açtığı YouTube Kids uygulaması Türkiye’ye geldi. YouTube’dan ayrı bir platform olan YouTube Kids’in, iOS ve Android uygulamalarının yanısıra kendine özel bir de web sitesi bulunuyor. Bugüne kadar 106 ülkede 44 farklı dilde aileler ve çocuklar tarafından kullanılan YouTube Kids (YT Kids), tamamen çocuklara özel hazırlanan ayrı bir uygulama olma özelliği taşıyor. YouTube Kids'in Türkiye tanıtım toplantısı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ve Google Türkiye yetkililerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Ebeveyn kontrolü sunuyor

YouTube Kids'in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. Ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yapılan araştırmalara baktığımızda küresel ölçekte her 3 internet kullanıcısından 1'inin 18 yaşından küçük olduğunu görüyoruz. Bilgi teknolojileri ve internet, bilinçli kullanılmadığı takdirde özellikle çocuklar ve gençler üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu etkileri en aza indirmek için hepimize çok önemli görevler düşüyor" dedi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da, çocukların artan oranda ekran karşısında geçirdikleri süre sebebiyle ebeveynlerin kontrolünün zorlaştığını dile getirdi. Karagözoğlu, "Kötü niyetli kişilerin ürettikleri içeriklerin çocuklara erişme ihtimali artıyor. Bu noktada devlet kurumlarının alacağı önlemler kadar teknoloji şirketleri, sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri ve dijital oyun şirketlerinin de çocukları koruyucu ve eğitici yeni tedbirler geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu. BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun ise, BTK'nın sunduğu güvenli internet hizmetini yaygınlaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Güvenli internet TIR’ları 200 bin çocuğa ulaşacak

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey de, dijital platformlarda çocuk güvenliğini iyileştirmek için yeni bir eğitim programını hayata geçirdiklerini söyledi. Kuzey, "Türkiye'nin 20 şehrine düzenlenecek olan bir 'roadshow' ile BTİDER'in Güvenli İnternet TIR’larının 200 bin çocuk, 2 bin öğretmen ve ebeveyne ulaşması hedefleniyor. Çocuklarımız, ebeveynler ve öğretmenler çevrimiçi güvenlik ipuçları, dijital platformlardaki riskler ve fırsatlar konularında eğitim alacaklar. Eğitim programı çerçevesinde Google.org tarafından BTİDER'e 250 bin dolar tutarında bir bağış desteği sağlanıyor" diye konuştu.