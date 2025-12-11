YouTube TV’den 2026’da daha ucuz paket hamlesi

YouTube, 2026'nın başında YouTube TV için tamamen yeni bir yapılandırılmış abonelik sistemi sunacağını açıkladı. Spor, haber, aile, eğlence gibi farklı kategorilerde 10’dan fazla yeni içerik paketi kullanıma açılacak. Bu yeni "YouTube TV Plans" paketleri, mevcut 82,99 dolarlık abonelikten daha düşük fiyatlı olacak.

Özellikler aynı kalıyor, seçim özgürlüğü artıyor

YouTube’un duyurduğu spor paketi; ana ulusal yayıncı kanalların yanı sıra tüm ESPN ağlarını, FS1’i ve NBC Sports kanallarını içerecek. Böylece canlı spor programlarına ağırlık veren kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları içerik için ödeme yapabilecek.

Yeni paketlerde sınırsız DVR, önemli anlar (key plays), fantezi görünümü ve multiview gibi mevcut YouTube TV özelliklerinin çoğu korunacak. YouTube, paketlerin kanal listeleri ve fiyatları hakkında henüz detay paylaşmadı.

YouTube TV aboneliklerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Christian Oestlien, amaçlarının “kullanıcıya daha fazla kontrol” sunmak olduğunu belirtti. Standart paket kullanıma devam ederken, yeni paketler daha ekonomik bir alternatif haline gelecek.