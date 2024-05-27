Youtube'a yeni özellik: Shazam'a rakip mi oldu?

Video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'un şarkı dinleme uygulaması YouTube Müzik, şarkı dinleme uygulaması Spotfity'a rakip olmasının ardından şimdi de dinlenilen şarkıyı bulmaya yarayan Shazam uygulamasına rakip olduğu iddia edildi.

Teknoloji dergisi The Verge'de yer alan haberde, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonda kullanılan Youtube Müzik uygulamasının, "ıslık çalarak ya da mırıldanarak" aratılan şarkıyı bulabildiği öne sürüldü.

YouTube Müzik uygulamasında yer alan arama sekmesinin mikrofon özelliği, "ıslık çalarak ya da mırıldanarak" yapılan aramalardaki şarkıları tanımlayabildi.

Haberde ayrıca, ıskalamalara da sahip olan yeni arama özelliğinin iOS işletim sistemine daha önce geldiği ancak yaygın olarak kullanılmaması sebebiyle fark edilmediği belirtildi.