Youtube'den TikTok'a rakip olacak uygulama

17 Eylül 2020

Video izleme platformu Youtube'dan yapılan açıklamada, kısa videolar kategorisi için Youtube Shorts (kısalar) adı verilen yeni bir uygulama geliştirildiği ve bu uygulamanın testlerinin Hindistanda başladığı belirtildi.

Youtube Ürün Geliştirme Müdür Yardımcısı Chris Jaffe, "Yeni uygulamamız, sadece akıllı telefon kullanan içerik üreticileri ve kullanıcılar için yeni bir kısa video deneyimi hedefliyor" dedi ve Hindistan'da gerçekleştirilecek testler sonucunda uygulamanın beta versiyonunun dağıtılacğını açıkladı.

Uygulamada sadece 15 saniye ve altındaki videolara yer verilecek.