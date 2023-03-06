Youtube'tan nasıl para kazanılır? Shorts video ödeme alıyor mu? Büyük kanallar ne kadar kazanıyor?

YouTube, günümüzde en önemli kazanç kapılarından biri. Üstelik yayıncılarının gelir elde edebilmesi için onlara farklı yöntemler sunuyor ve bu yöntemlerin birçoğu Türkiye’de kullanılabilir durumda. Peki, Türkiye'de hangi yöntemleri kullanarak YouTube'dan para kazanabilirsiniz?

YouTube’dan Nasıl Para Kazanılır?

YouTube üzerinden yayına başlamak için öncelikle Gmail üyeliğine sahip olmak ve YouTube kanalı açmak gerekiyor. Ancak kanal açtıktan sonra içerik üretmek, para kazanmak için yeterli değil. YouTube üzerinden gelir elde edebilmek için “İş Ortaklığı Programı”na başvurmak şart.

İş Ortaklığı Programı'na başvurabilmek için son 12 ayda yayınlanan içeriklerin izlenme süresinin 4.000 saate ulaşması ya da kanalın abone sayısının 1000'i aşmış olması gerekiyor. Shorts videolarında 10 milyon görüntülenmeye ulaşmak da iş ortaklığı başvurusu yapabilmenin bir diğer yolu.

YouTube Üzerinden Para Kazanma Yöntemleri Neler?

YouTube’un Türkiye’de kullanıma açtığı beş çeşit gelir elde yöntemi bulunuyor:

- Reklamcılık Gelirleri: Kanala yüklenen ya da Shorts olarak yayınlanan videolardan elde edilen AdSense reklam gelirlerinin bir kısmı kanal sahipleri ile paylaşılıyor.

- Kanal Üyelikleri: YouTube kanallarını takip etmek tamamen ücretsiz olsa da bir kanala üye olmak için ödeme yapmak gerekiyor. Kanal sahipleri, üyelere özel içerikler yayınlayarak "Üyelik Geliri" elde edebiliyorlar.

- Süper Chat ve Süper Etiketler: Bu özellik sayesinde bir YouTube kanalının takipçileri, canlı yayında gönderdikleri mesajları öne çıkarabiliyor ve animasyonlu resimler gönderebiliyorlar. Süper Chat ve Süper Etiket gelirlerinin %70’i içerik üreticisine aktarılıyor.

- Süper Teşekkür: Takipçiler, yayınlanan videolara yaptıkları yorumu öne çıkarmak için bu hizmeti de satın alabiliyorlar. Süper Teşekkür gelirinin de %70’i kanal sahipleriyle paylaşılıyor.

- YouTube Premium Geliri: YouTube Premium üyelerinin ziyaret ettiği kanallar ödüllendiriliyor. Bu üyelerin premium için ödedikleri ücretin bir kısmı kanal sahipleri ile paylaşılıyor.

Büyük YouTube Kanalları Ne Kadar Para Kazanıyor?

Forbes dergisinin araştırmasına göre dünya çapında en çok kazanan YouTuberların başında "MrBeast" adı ile tanınan Jimmy Donaldson geliyor. 2021 yılında YouTube tarihinde bir rekor kıran MrBeast, YouTube kanalı sayesinde tam 54 milyon dolar brüt gelir elde etti. MrBeast’i takip eden Jake Paul'ün brüt geliri ise 45 milyon dolar. Türkiye’deki YouTuberların kazançları hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmasa da Orkun Işıtmak, Danla Biliç ve Berkcan Güven gibi ünlü isimlerin ciddi gelirler elde ettiği tahmin ediliyor.