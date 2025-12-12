Yunanistan'dan Alman ordusuna 100 bin gece görüş gözlüğü

Theon International Plc, AB’nin Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR) ile yaptığı mevcut sözleşmenin revize edildiğini açıkladı. Hensoldt ile yürütülen iş birliği kapsamında Alman Silahlı Kuvvetleri için ilave 100 bin gece görüş gözlüğü (NVG) tedarik edilecek.

Belçika ordusu için de 4 bin adet gözlük

Revize sözleşme yalnızca Almanya’yı kapsamıyor. Belçika ordusu için de 4 bin adet ek gece görüş gözlüğü siparişi verildiği duyuruldu. Böylece iki ülkenin gece görüş kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

1 milyar Euro'luk rekor anlaşma

Yeni sipariş, mevcut opsiyonların devreye alınmasıyla yaklaşık 1 milyar avroluk toplam değere ulaştı. Bu tutar, Theon International’ın bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşme olma özelliğini taşıyor. Anlaşmada ayrıca yaklaşık 100 milyon Euro değerinde ek hizmet opsiyonu da yer alıyor.

Sözleşme kapsamında daha önce Almanya için 66 bin, Belçika için ise 8 bin NVG siparişi verilmişti. Bu teslimatların büyük bölümü halihazırda tamamlandı.