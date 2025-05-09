Yüzünüz biyolojik yaşınızı ele veriyor: Yapay zekadan çarpıcı keşif

Bilim dünyasında çığır açabilecek bir gelişme yaşandı. Farklı ülkelerdeki üniversitelerden araştırmacılar, kişilerin yüz fotoğraflarından biyolojik yaşlarının belirlenmesini sağlayan yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi. FaceAge adı verilen sistem, sağlıklı bireyler ile hastalar arasındaki farkı bile tespit edebiliyor.

Araştırma kapsamında yaşları 60 ve üzerindeki 58 bin 851 kişiye ait yüz fotoğrafı ve sağlık verileri kullanılarak yapay zeka aracı eğitildi. Analizlerde, FaceAge’in kanserli bireylerin yüzünü ortalama 5 yaş daha yaşlı tahmin ettiği, sağlıklı bireylerin ise biyolojik yaşlarının kronolojik yaşlarına daha yakın çıktığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bu yapay zekanın sadece yaş tahmini yapmadığını, aynı zamanda bireylerin fiziksel sağlık durumlarıyla doğrudan bağlantılı bilgiler sunduğunu belirtti. Bu sayede hastaların, özellikle de ciddi tedavi süreçlerine girecek kişilerin tedaviye dayanıklılığı hakkında fikir verilebileceği ifade edildi.

Biyolojik yaşa dayalı analizlerin tıp dünyasında önemli bir karar destek aracı olabileceğine dikkat çeken bilim insanları, FaceAge’in nasıl çalıştığının tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yapay zekanın yüzdeki kas yapısı, cilt durumu ve göz çevresindeki değişimleri analiz ederek yaş tahmini yaptığı görüşünde. Çalışmanın sonuçları, dünyaca ünlü bilimsel dergi The Lancet’te yayımlandı.