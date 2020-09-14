Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı: Siperlik üretimi ile Türkiye’ye yönelik algıyı değiştirdik

14 Eylül 2020

Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, Teknoloji Dünyası'nda canlı yayınında Ahmet Can'ın konuğu oldu.

Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı:

Zaxe’yi 2015 yılında start-up girişim olarak faaliyete geçirdik. Yerli ürün olarak 3 boyutlu yazıcılar tasarlayıp üretiyoruz. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ev kullanıcıları için de yazıcı tasarlıyoruz. Birkaç yıl sonra belki de evlerdeki olmazsa olmaz eşyalardan birisi olacak 3 boyutlu yazıcılar. 3 boyutlu yazıcılar çok farklı alanlarda hizmet veriyor. Kişisel kullanımdan, okullardaki eğitimler kadar değişik alanlarda kullanılıyor. Fabrikalarda ara ürün üretiliyor. 3 boyutlu yazıcının ihracatında planlı ve yavaş ilerliyoruz. İhracat yapıyoruz, ancak global anlamda daha derli toplu olarak uluslararası piyasalara açılmak istiyoruz. 3 boyutlu yazıcıda 4 farklı ürünümüz var. Değişik kullanım alanlarına hizmet vermeye çalışıyoruz. Malzeme olarak PLA, ABS, ayrıca karbon fiber de kullanılıyor. PLA kullanımı evlerdeki kullanım için uygun. Çocuklar oyuncaklarını ya da ders malzemelerini üretebilirler. Türkiye’de 3 boyutlu yazıcı pazarı her ay birkaç kat artarak büyüyor. Hem Türkiye’de hem dünyada bu ürün artık evlere girmeye başladı. 16 mart ile birlikte belirsizlik vardı. Üç boyutlu yazıcılarla pandemi sürecinde siperlikler üretildi. Üç boyutlu yazıcılarla ürettiğimiz siperlikleri 200 noktada sağlık çalışanlarına ulaştırdık. Bu süreçte siperlik üretimi ile Türkiye’ye yönelik algıyı değiştirdi. Yerli ve yabancı 3 boyutlu yazıcılarda bir fark yok. Aynı kalitede üretim yapıyor. Bizim yazıcılar Batı ülkelerinin yazıcılarına oranla yarı yarıya daha ucuz. Ciddi fiyat avantajımız var. 3 boyutlu yazıcılarla binlerce parçayı üretmek mümkün, siperlik üretiminde olduğu gibi.

Sektör olarak kuvva-i milliye ruhuyla hareket edip sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşıladık. Pandemi sonrasında 3 boyutlu yazıcıların hayatımıza daha çok girdiğini göreceğiz. Gelen talepler bunu gösteriyor. Yeni üretim bandı kuruyoruz. Yaklaşık 200 adetlik üretim kapasitemiz var. Üretim adetlerini birkaç ayda artıracağız. 30 şehirdeki bayilerimizden ve internetten satış yapıyoruz şu an. 3 boyutlu yazıcı alanların neredeyse tamamı tasarım bilmiyor. Gerekli de değil. Çünkü internette kullanabilecekleri çok tasarım var.