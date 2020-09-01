Zoom ikinci çeyrekte kullanıcı sayısını dörde katladı

01 Eylül 2020

Zoom ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 4 katın üzerinde gelir elde ederken, ExxonMobil ve Activision Blizzard’ın da aralarında olduğu büyük müşterileri de kazandı ve 10’dan fazla çalışanı olan 370 bin 200 müşteriye ulaşarak, müşteri sayısını bir aynı dönem için yüzde 458 artırdı.

COVID-19 salgını etkisiyle insanlar evden çalışma sistemine geçerken, Zoom gibi uzaktan iletişim servislerine ilgi arttı.

Zoom CFO’su Kelly Steckelberg, şirketin elde ettiği gelirin yüzde 81’inin yeni müşterilerden geldiğini belirtirken, bir önceki çeyrekte gelirlerinin yüzde 170 artışla 328 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

Zoom CEO’su Eric Yuan ise, ikinci çeyrekte , bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 355 artırmasının sebebi olarak güçlü bir uygulama ile insanları birbirine bağlamalarını gösterdi ve 2021 yılı için gelir beklentilerinin 2,37 milyar dolardan, 2,39 milyar dolara yükselttiklerini söyledi.