Zoom, ikinci çeyrekte yüzde 54 büyüdü

Dünyanın önde gelen iletişim platformlarından biri olan Zoom Video Communications 31 Temmuz 2021’de sona eren 2022 yılı ikinci mali çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 büyüyerek 1 milyar 21 milyon 500 bin dolara olarak açıklayan Zoom'un faaliyet geliri 2021 mali yılının ikinci çeyreğine göre 106,5 milyon dolar artarak 294,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirketin vergiler ve çeşitli giderlerden düştükten sonaki geliri (GAAP dışı gelirler) ise geçen yılın aynı dönemine göre 147,7 milyon artışla 424,7 milyon dolara ulaştı. Böylece, Zoom'un net geliri ise 316,9 milyon dolar (hisse başına 1,04 dolar) oldu.

Zoom CEO'su Yuan: 10'dan fazla çalışanı olan müşteri sayımız yarım milyonun üzerinde



Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, güçlü kârlılık ve nakit akışı sağladığımız ikinci çeyrekte ilk milyar dolarlık gelirimizi elde etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yuan'ın değerlendirmeleri şöyle:

"İkinci çeyrekte ayıca Birleşik İletişim (UC) Platformu olmanın ötesine geçme konusunda bizim açımızdan kilometre taşı olan bazı gelişmeler yaşadık. 50'den fazla uygulamayı doğrudan Zoom çatısı altında toplayan Zoom Apps'i ve hepsi bir arada platform deneyimi olan Zoom Events'i kullanıma sunduk. Bugün, işi, iletişimi ve işbirliğini yeniden tasarlamak isteyen kurumları ve bireyleri destekleme konusunda bizi son derece iyi konumlandırdığına inandığımız, toplam çalışan sayısı 10’dan fazla olan ve yarım milyonu aşan müşteri sayımızla küresel bir markayız.”

Müşteri sayını yüzde 131 artırdı

Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan müşteri sayısını 2 bin 278 müşteriye taşıyan Zoom, bu sayıyı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 131 artırdı. Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 504 bin 900 ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 arttı.