Zoom, ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 191 artırdı

Zoom Video Communications, Inc. 30 Nisan 2021’de sona eren birinci mali çeyrek finansal yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin toplam gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 191 artarak 956,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili bordro vergileri, adi hisse senetlerinin hayır amaçlı bağışlarıyla ilgili giderler, satın almayla ilgili giderler ve katılan menkul kıymetlere atfedilebilen dağıtılmamış kazançlar için düzeltme yapıldıktan sonra net gelir (GAAP dışı net gelir) 402,1 milyon dolar oldu. 2021 mali yılının ilk çeyreğinde GAAP dışı net hisse başına gelir 1,32 dolar, GAAP dışı net gelir 58,3 milyon dolar ve hisse başına 0,2 dolardı.



Çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, geçen yılın ilk çeyreğinde 27 milyon dolar ve hisse başına 0,09 dolarken, bu çeyrekte 227,4 milyon dolar veya hisse başına 0,74 dolar olarak oldu.



“Yıla güçlü bir karlılıkla başladık”



Zoom kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Mali yıla; yüksek kârlılık ve nakit akışı ile birleşen yıldan yıla yüzde 191 gelir artışının da etkisiyle güçlü bir kârlılık ve nakit akışı ile başladık. Müşterilerimizin her yerden çalışabilmesi ve öğretim görmesine olan değişmez bağlılığımız ile genişleyen, yenilikçi ve akıcı video iletişim platformumuz başarılı sonuçlar getirmeye devam etti. Bu sağlam başlangıçla, mali yılın tamamı için beklentimizi 3,975 milyar dolardan 3,99 milyar dolara yükseltmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca teknoloji portföyümüzü güçlü video SDK’mızla geliştiricilere ve Zoom Events ile kurumlara ulaştırdık. İşi artık bir mekanla tanımlamak yeterli değil, Zoom’un bağlantı kurmak ve en iyi fikirleri hayata geçirebilmeleri için ekiplerinize güç kattığı bir alana dönüştü. Hem fiziksel hem sanal bağlantılarda daha çok esneklik, üretkenlik ve mutluluk olanağı veren hibrit çalışma dönüşümüne öncülük etmek için enerji doluyuz” şeklinde konuştu.

2022 Mali Yılı İlk Çeyrek Finansal Özetinde ön plana çıkan diğer detaylar şöyle:



Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının ilk çeyreğine göre 23,4 milyon dolar artarak 226,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının ilk çeyreğine göre 54,6 milyon artarak 400,9 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 23,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı yüzde 41,9 olarak kaydedildi.

Nakitler ve Pazarlanabilir Teminatlar: 30 Nisan 2021 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve pazarlanabilir teminatlar 4,7 milyar dolardı.



Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 259 milyon dolarken, bu çeyrekte 533,3 milyon dolar oldu. Gayrimenkul ve ekipman alımlarının hariç bırakıldığı operasyonel aktivitelerden doğan net nakit olarak tanımlanan serbest nakit akışı, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 251,7 milyon dolarken, bu çeyrekte 454,2 milyon dolar oldu.



Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2022 mali yılı ilk çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayılarına ilişkin verileri şöyle:



- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 497 bin ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 87 arttı.



- Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 1.999 müşteriye ulaşılırken, bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 160 arttı.



- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 12 çeyrek boyunca yüzde 130’un üzerinde gerçekleşti.



Finansal Görünüm: Zoom, 2022 mali yılı ikinci çeyrek ve 2022 mali yılının tamamı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.



- 2022 Mali Yılı İkinci Çeyrek: Toplam gelirin 985 ile 990 milyon dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 355 ile 360 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında hisse başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 311 milyon dolar GAAP dışı ağırlıklı ortama hisse ile 1,14 ile 1,15 dolar arasında olması bekleniyor.

- 2022 Tam Mali Yılı: Toplam gelirin 3,975 ile 3,990 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyet gelirinin 1,425 ile 1,44 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı hisse başı gelirin yaklaşık 311 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortalama hisse ile 4,56 ile 4,61 dolar arasında olması bekleniyor.