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Zoom'dan milyar dolarlık satın alma

Zoom, bulut iletişim merkez yazılımı sağlayıcısı Five9’u 14.7 milyar dolara satın aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Online video konferans uygulaması Zoom, bulut iletişim merkez yazılımı sağlayıcısı Five9’u 14.7 milyar dolara satın almak için anlaştı. Anlaşma, bu yıl ABD’de ikinci büyük teknoloji anlaşması olarak kayıtlar geçti. 

Zoom CEO’su Eric Yuan, “Platformumuzu sürekli geliştirmek için çeşitli yollar arıyoruz. Five9’u satın alarak müşterilerimize daha fazla memnuniyet ve daha fazla değer sunacağız” dedi.

Five9’un cuma günü piyasa değeri 11.9 milyar dolar veya hisse başına 177.60 dolardı. Zoom, Five9 hissedarlarının her hisse için 0.5533 Zoom Video Communications hissesi alacağını bildirdi.