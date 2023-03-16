Zuckerberg’den ya herro ya merro

Emre ERGÜL

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta, ABD ekonomisinin iki bankanın iflasının artçılarıyla uğraştığı bir dönemde kritik bir karar aldı. 76 bin kişinin çalıştığı Meta, 4 ay içinde ikinci işten çıkarma kararını duyurdu.

Geçen Kasım ayında 11 bin kişiyle yolları ayıran Meta, şimdi de 10 bin kişiyi işten çıkartacağını açıkladı. Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, “Çok zor olacak ama başka yolu yok” dediği veda mesajında şunlara dikkat çekti: “Değişim hiç bir zaman kolay değildir. Meta insan ilişkilerinin geleceğini şekillendiriyor.

Başarılarımızda payları olan yetenekli ve tutkulu arkadaşlarımıza güle güle demek zorundayız.” 2023’ü şirket için “etki yılı” ilan eden Zuckerberg, şirket yönetimindeki “çoklu katmanlardan kurtulmak” ve “yönetimi düzleştirmek” istediğine dikkat çekti. Ancak ABD basınının önde gelen kalemleri de “düz yönetimle” neyi kastettiğini tam anlamadı, sadece akıl yürütüp “zamana bırakalım”ı oynadı.

Kolay değil; 71 milyar dolar şahsi servetiyle dünyanın en zengin 13’üncü adamı olan Zuckerberg, mayıs ayına kadar şirketinin insan gücünün toplamda yüzde 24’yle vedalaşmak olacak. İsminin açıklanmasını istemeyen bir teknoloji firmasının eski CEO’su, CNN Televizyonu’na verdiği röportajda Zuckerberg’in hamlesini şöyle değerlendirdi: “Meta gibi birçok şirket, yıllarca bilim projeleri dedikleri işlerde çalıştırmak üzere aptalca denilecek miktarlarda insanları işe aldı.

Şirketlerin aplikasyonlarına bakıyorsun, değişen bir şey yok. E, o zaman on binlerce insan buralarda neden çalışıyor? Her CEO şirketinin kârlılığını düşünür. Büyük teknoloji firmalarının böylesine büyük işten çıkartmalar yapması sürpriz değil.”

Britney Levy adlı bir işten çıkarılan bir Meta çalışanının Tiktok’ta yayınladığı video da aslında ismi saklı CEO’yu destekliyor: “Garip bir iş pozisyonu açtılar. Sanki başka şirketlere gitmeyelim diye bizi işe alıp çalıştırmadan maaş verdiler.”

ABD basınına göre, Meta “kumar masasına oturdu.” Zuckerberg’in en büyük hayali Metaverse’ün hemen milyonlar, hatta milyarlar tarafından faal olarak kullanılması… Ancak 100 milyar doların üzerinde yatırımların yapıldığı Metaverse, hâlâ arzulanan talebi görmedi… Bu yüzden de Meta’nın son hamlesi kumar olarak görülüyor: Şirket ya daha güçlü çıkacak ya da yavaşça düşüşe geçecek.”

Zuckerberg’den iki iş tüyosu

Mark Zuckerberg şirket içi yaptığı bir araştırmanın sonucunu da yayınladı. Buna göre;

1.Bire bir çalışanlar uzaktan çalışanlardan çok daha faydalı oluyor.

2.Haftanın en az üç günü birebir çalışan kariyerlerinin başındaki genç mühendislerin işe katkıları çok oluyor.