“Teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmeliyiz”
12 yıl önce kurduğu sosyal girişimiyle bugün 1,5 milyon çocuğa erişmeyi başarmış Bilişim Garajı’nın kurucusu Zerrin Topal, kadınların teknolojideki etkinliklerini artırmak için de çalışmalar yürütüyor. Topal, “Amacımız, sadece teknolojiyi kullanan değil üreten bireyler yetiştirmek” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Teknoloji ve eğitim alanında yaptığı yenilikçi çalışmalarla dikkat çeken Bilişim Garajı kurucusu ve Genel Müdürü Zerrin Topal, eğitimde dijitalleşme, kadınların teknoloji sektöründeki yeri ve yapay zekâ temelli yeni nesil öğrenme platformları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Topal, "Herkes için teknoloji üretme becerisi" vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız, çocukları ve gençleri yalnızca teknolojiyi kullanan bireyler olarak değil, aynı zamanda teknoloji üreten bireyler olarak yetiştirmek" dedi.
Kodlama, robotik ve yapay zekâ gibi alanların artık erken yaşlarda öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeken Topal, "Bugün dijital okuryazarlık temel bir beceri haline geldi. Çocuklarımıza bu alanlarda yetkinlik kazandırmazsak, onları geleceğin dünyasına hazırlamakta eksik kalırız" şeklinde konuştu.
Kadın liderler teknoloji sektörünü dönüştürüyor
Kadınların teknoloji ve eğitim gibi erkek egemen alanlarda liderlik üstlenmesinin kritik önem taşıdığını belirten Zerrin Topal, sektördeki değişime dikkat çekti. "Kadınların önündeki kalıplaşmış yargıları kırmak, onlara fırsat eşitliği sunmak ve rol modeller yaratmak gerekiyor" diyen Topal, dünya genelinde yapay zekâ ve uzay teknolojileri gibi alanlarda önemli başarılara imza atan kadın bilim insanlarını örnek gösterdi.
Topla, “Örneğin, yapay zekâ alanında Fei-Fei Li, görüntü tanıma teknolojilerinde çığır açan çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanı ve Stanford Üniversitesi'ndeki İnsan Merkezli AI Enstitüsü'nün kurucusu. Timnit Gebru ise etik AI araştırmalarıyla algoritmik önyargılara karşı mücadele eden öncü bir isim. Uzay teknolojilerinde Gwynne Shotwell, SpaceX'in COO'su olarak roketlerin ticari uzay yolculuğunda kullanılmasında kilit rol oynadı. Maggie Aderin-Pocock ise, Birleşik Krallık'ta uzay bilimi alanında çalışmalarıyla genç nesillere ilham veren bir bilim iletişimcisi” ifadelerini kullandı.
Türkiye’den Dr. Burcu Özsoy’un Antarktika’da bilimsel çalışmalar yürüten ilk Türk kadın liderlerden biri olduğunu hatırlatan Topal, kadınların teknolojiye katkısının sadece sektörü değil, toplumu da dönüştürdüğünü vurguladı.
“Eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz”
Bilişim Garajı'nın eğitim teknolojilerindeki en büyük projelerinden biri olan CatchUpper platformu hakkında bilgi veren Topal, yapay zekâ temelli bu sistemin eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenmeyi hedeflediğini söyledi. "CatchUpper, öğrencilerin bireysel öğrenme hızını ve ihtiyaçlarını analiz ederek onlara özel bir eğitim deneyimi sunuyor. Yapay zekâ destekli soru üretimi, otomatik değerlendirme sistemleri ve öğrenciye özel geri bildirim mekanizmalarıyla öğrenme sürecini daha verimli hale getiriyoruz" diye konuşan Topal, geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu yaklaşımın eğitimde fırsat eşitliğini de desteklediğini belirtti.
Kadın girişimciliği ve geleceğe yatırım
Kadın girişimciliğinin teknoloji sektöründeki önemine de değinen Zerrin Topal, "Kadınların teknoloji girişimlerinde aktif olması, sadece ekonomik büyüme açısından değil, toplumsal gelişim açısından da kritik. Bilişim Garajı olarak, kız çocuklarının ‘ben de yapabilirim’ inancıyla yetişmesi için eğitim programlarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle tasarlıyoruz" dedi. Kadınların iş dünyasında karşılaştığı engellerin aşılması için özel sektörün de daha kapsayıcı politikalar benimsemesi gerektiğini vurgulayan Topal, "Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıran modeller, mentorluk programları ve kadınlara yönelik iş ağlarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor" diye ekledi.
“Sınırlar, sizin hayal gücünüz kadar geniştir”
Teknoloji ve eğitim alanındaki çalışmalarının sosyal sorumluluk boyutuna da dikkat çeken “Kadın Sosyal Girişimcisi” ödülünün de sahibi Topal, "Bilişim Garajı ve CatchUpper ile bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak unutmayalım ki, gerçek değişim, iş birlikleri, kararlılık ve cesaretle mümkün" dedi. Özellikle genç kızlara seslenen Topal, "Sınırlar, sizin hayal gücünüz kadar geniştir. Teknolojiyi üreten, yöneten ve şekillendiren sizlersiniz. Biz, size inanıyoruz" diyerek, kadınların teknoloji alanında daha aktif rol almasını teşvik edecek projeleri büyütmeye devam edeceklerini belirtti.
“1,5 milyon çocuğa ulaştık”
Ana sınıfından liseye kadar 18 yaş altı nesillere yönelik "bilişimle üretim" eğitimleri veren online teknoloji eğitimi platformu Bilişim Garajı, 2013 yılında kuruldu. Topal, tek başına çıktığı bu yolculukta 35 kişilik bir ekibe dönüştüklerini anlatırken, şöyle konuştu: “2015 yılından bu yana 1,5 milyon çocuğa ulaştık. 10 bin öğretmene dokunma imkânı yakaladık. Şu anda 76 ilde, 360 okulda, 3 bin 500 noktada eğitimlerimiz sürüyor. 32 ilde sosyal sorumluluk projeleri ürettik. Akıllı tarım, sürdürülebilirlik ve enerji teknolojileri gibi alanlara da yoğunlaşıyoruz. ‘Gelecekten konuşur’ mottomuzla Türkiye’nin her köşesine ulaşarak ‘teknoloji ile üretim’in ve ‘inovasyon kültürü’nün ülke genelinde yaygınlaşması için çalışıyoruz.”