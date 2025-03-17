“Teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmeliyiz”

Sevilay ÇOBAN

Teknoloji ve eğitim ala­nında yaptığı yenilik­çi çalışmalarla dikkat çeken Bilişim Garajı kuru­cusu ve Genel Müdürü Zer­rin Topal, eğitimde dijitalleş­me, kadınların teknoloji sek­töründeki yeri ve yapay zekâ temelli yeni nesil öğrenme platformları hakkında önem­li açıklamalarda bulundu. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Topal, "Herkes için teknolo­ji üretme becerisi" vizyonuy­la yola çıktıklarını belirte­rek, "Amacımız, çocukları ve gençleri yalnızca teknolojiyi kullanan bireyler olarak de­ğil, aynı zamanda teknoloji üreten bireyler olarak yetiş­tirmek" dedi.

Kodlama, robo­tik ve yapay zekâ gibi alanların artık erken yaşlarda öğrenil­mesi gerektiğine dikkat çeken Topal, "Bugün dijital okurya­zarlık temel bir beceri haline geldi. Çocuklarımıza bu alan­larda yetkinlik kazandırmaz­sak, onları geleceğin dünyası­na hazırlamakta eksik kalırız" şeklinde konuştu.

Kadın liderler teknoloji sektörünü dönüştürüyor

Kadınların teknoloji ve eği­tim gibi erkek egemen alanlar­da liderlik üstlenmesinin kri­tik önem taşıdığını belirten Zerrin Topal, sektördeki de­ğişime dikkat çekti. "Kadın­ların önündeki kalıplaşmış yargıları kırmak, onlara fırsat eşitliği sunmak ve rol model­ler yaratmak gerekiyor" diyen Topal, dünya genelinde yapay zekâ ve uzay teknolojileri gi­bi alanlarda önemli başarılara imza atan kadın bilim insan­larını örnek gösterdi.

Topla, “Örneğin, yapay zekâ alanın­da Fei-Fei Li, görüntü tanıma teknolojilerinde çığır açan çalışmalarıyla tanınan bir bi­lim insanı ve Stanford Üniver­sitesi'ndeki İnsan Merkezli AI Enstitüsü'nün kurucusu. Timnit Gebru ise etik AI araş­tırmalarıyla algoritmik ön­yargılara karşı mücadele eden öncü bir isim. Uzay teknolo­jilerinde Gwynne Shotwell, SpaceX'in COO'su olarak ro­ketlerin ticari uzay yolculu­ğunda kullanılmasında kilit rol oynadı. Maggie Aderin-Po­cock ise, Birleşik Krallık'ta uzay bilimi alanında çalışma­larıyla genç nesillere ilham ve­ren bir bilim iletişimcisi” ifa­delerini kullandı.

Türkiye’den Dr. Burcu Özsoy’un Antarkti­ka’da bilimsel çalışmalar yü­rüten ilk Türk kadın liderler­den biri olduğunu hatırlatan Topal, kadınların teknolojiye katkısının sadece sektörü de­ğil, toplumu da dönüştürdüğü­nü vurguladı.

“Eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz”

Bilişim Garajı'nın eğitim teknolojilerindeki en büyük projelerinden biri olan Catc­hUpper platformu hakkında bilgi veren Topal, yapay zekâ temelli bu sistemin eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenmeyi hedeflediğini söyledi. "Catc­hUpper, öğrencilerin bireysel öğrenme hızını ve ihtiyaçla­rını analiz ederek onlara özel bir eğitim deneyimi sunuyor. Yapay zekâ destekli soru üre­timi, otomatik değerlendirme sistemleri ve öğrenciye özel geri bildirim mekanizmala­rıyla öğrenme sürecini daha verimli hale getiriyoruz" di­ye konuşan Topal, gelenek­sel yöntemlerin ötesine geçen bu yaklaşımın eğitimde fırsat eşitliğini de desteklediğini be­lirtti.

Kadın girişimciliği ve geleceğe yatırım

Kadın girişimciliğinin tek­noloji sektöründeki önemine de değinen Zerrin Topal, "Ka­dınların teknoloji girişim­lerinde aktif olması, sadece ekonomik büyüme açısından değil, toplumsal gelişim açı­sından da kritik. Bilişim Gara­jı olarak, kız çocuklarının ‘ben de yapabilirim’ inancıyla ye­tişmesi için eğitim program­larımızı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle tasarlı­yoruz" dedi. Kadınların iş dün­yasında karşılaştığı engellerin aşılması için özel sektörün de daha kapsayıcı politikalar be­nimsemesi gerektiğini vurgu­layan Topal, "Kadın girişim­cilerin finansmana erişimini kolaylaştıran modeller, men­torluk programları ve kadınla­ra yönelik iş ağlarının güçlen­dirilmesi büyük önem taşıyor" diye ekledi.

“Sınırlar, sizin hayal gücünüz kadar geniştir”

Teknoloji ve eğitim alanındaki çalışmalarının sosyal sorumluluk boyutuna da dikkat çeken “Kadın Sosyal Girişimcisi” ödülünün de sahibi Topal, "Bilişim Garajı ve CatchUpper ile bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak unutmayalım ki, gerçek değişim, iş birlikleri, kararlılık ve cesaretle mümkün" dedi. Özellikle genç kızlara seslenen Topal, "Sınırlar, sizin hayal gücünüz kadar geniştir. Teknolojiyi üreten, yöneten ve şekillendiren sizlersiniz. Biz, size inanıyoruz" diyerek, kadınların teknoloji alanında daha aktif rol almasını teşvik edecek projeleri büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

“1,5 milyon çocuğa ulaştık”

Ana sınıfından liseye kadar 18 yaş altı nesillere yönelik "bilişimle üretim" eğitimleri veren online teknoloji eğitimi platformu Bilişim Garajı, 2013 yılında kuruldu. Topal, tek başına çıktığı bu yolculukta 35 kişilik bir ekibe dönüştüklerini anlatırken, şöyle konuştu: “2015 yılından bu yana 1,5 milyon çocuğa ulaştık. 10 bin öğretmene dokunma imkânı yakaladık. Şu anda 76 ilde, 360 okulda, 3 bin 500 noktada eğitimlerimiz sürüyor. 32 ilde sosyal sorumluluk projeleri ürettik. Akıllı tarım, sürdürülebilirlik ve enerji teknolojileri gibi alanlara da yoğunlaşıyoruz. ‘Gelecekten konuşur’ mottomuzla Türkiye’nin her köşesine ulaşarak ‘teknoloji ile üretim’in ve ‘inovasyon kültürü’nün ülke genelinde yaygınlaşması için çalışıyoruz.”