TEKSİF, Digel Tekstil'deki işten çıkarmalara tepki gösterdi

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF), Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Almanya sermayeli Digel Tekstil'in işçi çıkarmasına tepki gösterdi.

"Kadın işçilere mobing uygulandı"

TEKSİF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin sendikaya üye olan işçileri işten çıkardığı, kadın işçilere de mobing uyguladığı ifade edildi:

"Ocak ayında Digel Tekstil işçilerinin büyük çoğunluğu; düşük ücretler, insan ve kadın onuruna yakışmayan çalışma koşullarını protesto ederek Digel Tekstil yönetimine karşı ses yükseltmiş ve aynı gün TEKSİF Sendikası’na üye olma kararı almıştır.

Teksif Sendikası, yasal çoğunluğu sağlayarak Çalışma Bakanlığı’ndan aynı gün yetki belgesi almıştır. Ancak Digel Tekstil yönetimi, işçilerin bu anayasal hakkına karşılık olarak aynı gün (17 Ocak 2025) sendikal örgütlenmede öncülük eden 4 işçiyi tazminatsız şekilde işten çıkarmıştır. Bu baskı süreci 6 Şubat 2025 tarihinde yeni işten atmalarla devam etmiştir. Daha önce işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları talebiyle paydos sonrası açıklama yapan 3 öncü işçi daha, aynı şekilde tazminatsız olarak işten çıkarılmıştır. 13 Haziran 2025 tarihinde de üyelerimize yönelik haksız işten çıkarmalara bir yenisi eklenmiştir.

Digel Tekstil yönetimi, 8 öncü işçiyi gün boyunca çalıştırmış; ardından mesai bitiminde işçiler evlerine gittikten sonra, her birini telefonla arayarak işten tazminatsız şekilde çıkarıldıklarını bildirmiştir. Sonuç olarak, sendikalaşma süreci boyunca; öncülük eden, işveren aleyhine şahitlik yapan ve anayasal hakkını kullanan toplam 15 teksif üyesi işçi, Digel Tekstil işvereni tarafından haksız, hukuksuz ve tazminatsız şekilde işten çıkarılmıştır.”