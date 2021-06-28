Tekstil makinelerinde ‘yeşil’le uyumlu olanlar öne çıkıyor

Barış SEDEF

Global tekstil pazarında 28 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. Bu rakamın dörtte birlik kısmı ise Çin’li tekstil üreticilerinde oluşuyor. Türkiye’de ise ithal makinelerde Çinli üreticileri ağırlığı yüzde 50’yi geçmiş durumda.

Derneğin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, Çin’in sektörde son üç yılda 5 milyar 900 milyon dolardan 7 milyar doların üzerine bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade etti.

Nalbant, “Ülkemiz geçen yıl tekstil makineleri alanında yüzde 50’lik ithalat payıyla dünyada üçüncü sırada yer aldı. Tekstil makinelerinde ithalat konusunda en büyük pazarlardan birisi ülkemiz başka bir pazar gitmemize gerek yok” şeklinde konuştu. 2020’de tekstil makinelerinde1,8 milyar dolarlık ithalat yapıldığına vurgu yapan Nalbant, “Türkiye’nin en çok ithal ettiği tekstil makineleri ürünlerinde başı iplik makineleri çekiyor. Bunu dokuma ve örme makineleri takip ediyor. Biz ithal edilen bu makinelerin üretilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapabiliriz konusu üzerine yoğunlaşıyoruz. Ülkemizde tekstilde daha rekabetçi olmak adına daha fazla çalışma yapılmalı ve makine sektörüne de daha fazla yatırım yapılmalı. Tekstilde kendi makinelerimizi üretmedikten sonra fasoncu olmaya devam edeceğiz. İlk dört aylık dönemdeki ithalatımız ise yüzde 60,9 artış göstererek 430 milyon dolardan 692 milyon dolara yükseldi. İhracatımız ise 227 milyon dolardan 361 milyon dolara yükselerek yüzde 52,1 olarak artış gösterdi. Yılsonu beklentimiz ihracat tarafında yüzde 30 ithalat tarafında ise yüzde 50 artış olacağı yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu makineleri dışarıdan aldığımızda iş işten geçmiş olabilir”

Tekstil makineleri sektörünün başarısına bağlı olarak tekstil sektörünün de paralel yönde ilerleyeceğine dikkat çeken Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Bu kapsamda sürdürülebilir ve çevreci anlayışla geliştirilen yeni makineler tekstil sektörünün de rekabet gücünü artıracak” diye konuştu. Hazır giyim üreticisi ülkelerde tekstil atıklarının çok daha fazla olduğunu dile getiren Canpolat, “Dolayısıyla bunları dönüştürmek başlı başına bir iş, ülkemizde bu alanda makine yapımının fazla olmadığını görüyoruz. Bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu makineleri dışarıdan aldığımızda iş işten geçmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

“Karşılıklı güveni sağlarsak önemli girdiler elde ederiz”

Hazır giyim sanayicileriyle tekstil makinesi üreticilerinin bir araya getirilmesiyle ithalat alanındaki çıktıların önlenebileceğine işaret eden Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Aradaki sinerji oldukça önemli. Hazır giyimci iç pazarda makine alabilecek miyim kaygısını taşırken, tekstil makinesi üreticisi de yerli tedarikçi ürünümü alacak mı kaygısında. Karşılıklı güveni sağlarsak bu alanda önemli girdiler elde ederiz” dedi.

"Su tasarrufu yüksek makinelere yönelmeliyiz"

Tekstilde sürdürülebilirlik konusunda söylemlerin sonuna gelindiğine işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Şirketler iş verdikleri firmalara çevresel hassasiyetler doğrultusunda denetimlere başladı. Birçok kurum ve kuruluşun maliyetlerden ziyade çevresel hassasiyetleri daha fazla gündeme aldığını görüyoruz. Su tüketimleri de son dönemlerde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Tekstil makinelerinde sürdürülebilir büyüme, ortaya konulacak katma değere bağlı. Su sarfiyatı minimum düzeyde olan ve hiç olmayan makinelere yönelmemiz gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Adil Nalbant'la yola devam

Tekstil makinelerinde sektörün yaklaşık yüzde 70’lik kısmını temsil eden TEMSAD gerçekleştirdiği 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda Adil Nalbant’ı yeni dönem başkanı olarak seçti. Yönetim Kurulunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı: “Mehmet Agrikli, Hüseyin Birben, Numan Gürel, Cüneyt Alkan, Levent Yılmaz, İrfan Yolcular, Ali Çakıcı, İzzet Savaş, Seven Yılmaztürk, Yusuf Uskaner.”