Tekstil numunelerini dijitalleştirdi, karbon ayak izini azalttı

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, kendi firmasında kurduğu üç boyutlu sanal sistemle tekstil numunelerini dijitale aktararak, enerji ve su tasarrufu sağladı, karbon ayak izini azalttı.

İş adamı Aydın, kendine ait tekstil firmasında müşterileri için ürettiği tekstil numunelerinin enerji, zaman ve ham madde kaybına yol açtığını düşünerek 9 yıl önce bu ürünleri dijital hale getirmeye başladı. Aydın'ın 3D teknolojisi kullanarak müşteriye sunduğu numuneler sanal gerçeklik gözlükleri ile dijital ortamda görülüyor, ürünlerin renkleri sistem üzerinde değiştirilebiliyor. Firma, yerli ve yabancı müşterilere sunulan dijital numune elemelerinin ardından siparişin bir önceki aşamasında çok az sayıda fiziki numune üretiyor.

Aydın, dijitalleşme fikrinin, bir müşterileri için ürettikleri yüz adet fiziki numuneyle doğduğunu söyledi.

Aydın şöyle devam etti:

"Bu yüz numuneden 5 tanesi için sipariş alınca şirkette kutlama yapıldı. Ben de buna tepki gösterdim, '5 tane sipariş almak tabii ki kıymetli ama 95 tane çöp yarattık ve bununla mutlu oluyoruz, ben bunu kabul etmiyorum.' dedim. O gün araştırmalara başladım, 'Nasıl ki bir inşaat maketle ya da 3D satılabiliyorsa kıyafetle de mümkün olabilir' diye düşündüm. Araştırmalarım, ince ve detaylı çalışmalarım sonucunda Güney Kore'de bir firma ile tanıştım ve onlardan 3D tasarım konusunda destek rica ettim. Hikaye böyle başladı."

Dijital numunelerin bir ön eleme olduğunu, ancak bunun da fiziki numune sayısını çok büyük oranda azalttığını vurgulayan Aydın, "Biz ön elemeye tabi tutuyoruz. 100 adet fiziki numune yerine 300 dijital öneri sunuyoruz, görsel yeterliliği oluyor, onların içinden alıcılar 30'unu seçiyorlar. Bu 30 taneye fiyat verdiğimizde fiyatı uygun olan 16 tane fiziki numune yapıyoruz. Şaşırtıcı derecede bu 16 numunenin 13-14 tanesi siparişe dönüşüyor, yani gereksiz önerileri de bertaraf etmiş oluyoruz." diye konuştu.

"3 milyar avro enerji kaybı"

Hayata geçirdikleri dijital sistemle üretilen numunelerin fiyatlarının çok daha uygun olması nedeniyle müşterilerin de bu yöntemi benimsediklerini kaydeden Aydın, "Geldiğimiz noktada yüzde 80 dijital numune yapıyoruz ve oldukça faydasını gördük." dedi.

Aydın, şu bilgileri verdi:

"Dünyada yılda 150 milyon tekil numune üretiliyor, sipariş öncesi karar verilmesi için. Bunların en az yüzde 80'i çöp. Baktığınızda 3 milyar metre kumaş üretiliyor daha sipariş olmadan, 3 milyar avro kayıp. Biz burada üç parametrede kazanım elde ediyoruz. Fiyat daha avantajlı oluyor çünkü gereksiz kumaş ve numune yapmıyorsunuz. Zamandan tasarruf ediyoruz, 50 tane numune yapmak eskiden 20-25 gündü, bugün dijital olarak 2-3 günde yapabiliyoruz. Bana göre en büyük kazanım ise çevresel olanlar. Sadece biz, yılda 3 bin tekil numune yapıyorduk. Bunları azaltınca 36 bin avro enerji tasarrufu, 72 bin metre ham kumaş tasarrufu, 14 ton karbondioksit salımından kurtarıyoruz dünyayı ve bir yılda 7 bin ton su tasarrufu yapıyoruz. Bir yılda ürettiğimiz 3 bin numuneden yola çıkarak üniversite ile çalıştık ve bu rakamları çıkardık. Karbon ayak izimizi ölçmeye başladığımızda, arkadaşlar bu verileri gördüler, inanılmaz bir kazanım sağlıyoruz."

Birçok firmaya bu konuda eğitimler verdiklerini, teknolojik adaptasyondan dolayı siparişlerinin arttığını ve metaverse ortamında kıyafet satmaya başladıklarını bildiren Aydın, "Pandemi döneminde bu sayede işlerimizi yüzde 20 artırarak yolumuza devam ettik. Bizim şu anda Japonya ve Güney Kore'de dijital kıyafet sattığımız 2 müşterimiz bile var. Bu da bizim için yeni bir sektör, yeni bir kazanım oldu." dedi.

Aydın, "Ben ufacık bir firmayım, bir KOBİ'yim. Benim yaptığımı herkes yaparsa, bir değil bin firma bunu yaparsa inanılmaz bir su tasarrufu, inanılmaz bir karbondioksit azalışı olacak. Hep beraber dünyaya çok güzel örnekler sunmalıyız. Ben de bu konuda herkese destek vermeye hazırım." diyerek sözlerini tamamladı.