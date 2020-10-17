Tekstil sanayicileri KMTSO’da ortak akıl için buluştu

17 Ekim 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Tekstil sanayicileri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya gelerek sektörün genel durumu, yatırım, üretim, ihracat, istihdam alanındaki gelişmeleri ve öncelikli sorunlarını ele aldı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Tekstil Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’nda buluşan iplik sanayi, dokuma, boya ve kasar sanayi, örme ve konfeksiyon sanayiinde faaliyet gösteren firmalar COVID-19 salgınının sektöre etkileri ile salgın sonrası yeni döneme ilişkin görüş ve önerileri de paylaştı. Toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Ertuğrul Tanrıverdi, Adnan Toprak, Mehmet Beşen ve çok sayıda iş insanı katıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden biri. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye’nin en başarılı kentleri arasında” dedi. Salgının günlük hayatı ve ekonomik yaşantıyı etkilediğini belirten Balcıoğlu, “Her şeye rağmen ekonomik faalyetler devam ediyor. Çarklar dönüyor. Bu arada sıkıntılar mutlaka yaşanıyor. Biz bunların giderilmesi ile ilgili gruplar halinde tekstili, metali, inşaat gruplarını toplayarak meslek komitesinin genişletilmiş toplantısını yapmak istedik” diye konuştu.

“Kentin iş hacmi pandemi öncesine döndü”

Kentin, pandemi öncesindeki aylara hem ticaret hacmi hem istihdam olarak döndüğünü ifade eden Balcıoğlu, “Normale yakın bir yerde olduğumuzu, ekonomideki faaliyetlerin daha da artarak devam edeceğini biliyoruz. Önümüzde bir süreç var. Bu süreçte, Çin’den kaçan müşterilerin peyderpey geldiğini görüyoruz. Bu müşterilere sahip çıkabilirsek onları karşılayabilirsek, isteklerini yerine getirebilirsek pastamızı daha da büyütme şansımız var. Dolayısıyla bizim bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerek. Hızlı karar almak mecburiyetindeyiz” dedi. Balcıoğlu, toplantıda alınan kararları, sorulan soruları hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne hem de ilgili Bakanlıklara göndereceklerini ve süreci takip edeceklerini sözlerine ekledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun da, “Kahramanmaraş, tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden biri. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye’nin en başarılı kentleri arasında. KMTSO olarak üyelerimize destek olabilmek ve bu süreçte yaşadıkları sorunları, içinden geçtiğimiz dönemi ve önümüzdeki dönemi değerlendirmek adına bir araya geldik. Sizlerden gelen tüm talep ve önerileri ilgili makamlara aktarmakta büyük gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak ise, “Uzun bir pandemi süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sektörün öncelikli sorunları ve çözüm önerileri, pandemi sonrası yeni döneme nasıl hazırlanmamız gerektiğine ilişkin görüşler önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.