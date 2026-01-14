10XL beden üretim yapan giyim markası iflas etti

İngiltere’de erkek giyimine odaklanan bir marka daha yüksek maliyetler ve düşen satışların etkisiyle ayakta kalamadı. Great Clothing Ltd, yaşanan finansal sıkıntıların ardından resmen kapanış kararı aldı.

Leeds merkezli şirket, müşteriler tarafından daha çok “Big Boys” ticari ismiyle biliniyordu. Marka, özellikle büyük beden erkek giyimi arayan tüketiciler için önemli bir adres olarak öne çıkıyordu.

Yerel müşteriler için büyük kayıp

Şirketin kapanması, özellikle “büyük beden” arayan yerel müşteriler için ciddi bir boşluk oluşturdu. Big Boys, 2XL ile 10XL arasındaki beden aralığında ürünler sunarak piyasada niş bir ihtiyacı karşılıyordu. Şirketin 2025 yılı finansal kayıtlarına göre 12 çalışanı bulunuyor.