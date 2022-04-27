40 yıllık Mahmutpaşa da sahte ürün pazarına döndü

Yener KARADENİZ

Artan fiyatlar ve düşen alım gücü, ünlü ticaret merkezlerinden Mahmutpaşa’nın da çehresini değiştirdi. Yerli tüketicinin ayağını kesmesi, yabancı turistin ise artan ziyaret ivmesi, bölgede bulunan mağazaların çakma diye tabir edilen sahte ürünlere yönelmesine yol açtı. Daha önce no-name yerli markaların bulunduğu bölgede artık her köşe başını onlarca lüks markanın taklit ürünleri sardı.

Ziyaret ettiğimiz bölge esnafı, işlerin geçen yıllara göre önemle oranda düştüğünü anlattı. Yer yer AVM markalarına göre pahalı kaldıkları için yerlinin sadece düğün dönemlerinde çeyiz alışverişi için geldiğini dile getiren esnaf, bu durumun taklide yönelimi bir anlamda mecbur bıraktığını anlattı.

Arama ve el koyma kararı aldırılamıyor

Aslında yasalar da bu durumu körükluyor. Lüks giyim markalarının hukuki temsilciliğini yapan Avukat Vehbi Kahveci, son 2 yıldır uygulamadan kaynaklı büyük problemler yaşadıklarını söyledi. Her türlü şekilde başvuruda bulunmalarına rağmen arama ve el koyma kararı aldıramadıklarını belirten Kahveci, sahte ürün satan tüm noktaları tespit ettiklerini, kimin ne yaptığını bildiklerini ancak müdahale edemediklerini söyledi.

Bu bölgelerin başında daha önce bu tarz olayların çok daha fazla yaşandığı Kapalıçarşı geliyor. Ancak son dönemde Mahmutpaşa için de benzer kararlar aldırılamıyor. Aslında sahte ürün alışverişinin yoğun olduğu alanların hiç birinde bu işlemler yapılamıyor. Bu da sahte ürün furyasının salgın sonrası büyük bir sıçrama yapmasına yol açtı. Kahveci’nin verdiği bilgilere göre, bu tarz bölgelerde belediyeler kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapabiliyor ancak onlar da yeterli bilince sahip olmadığı için bu çalışmaları yapmıyor.

Türk markalarını da tehdit ediyor

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ve lüks markaların çatı kuruluşu Tescilli Markalar Derneği’nin Başkanı İzzet Stamati, söz konusu uygulamaların salgın sonrası taklit ürün pazarının Türkiye’de 3 kat büyümesine neden olduğunu söyledi. OECD raporları da bunu destekliyor. Geçen yıl yayınlanan rapora göre Türkiye, sahte ve taklit üründe Çin ile Hong Kong'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İzzet Stamati, bu durumun yakın zamanda yerli markaları da tehdit eder duruma geleceğine dikkat çekti. Vakko, sırf bu nedenle toptan satışa son verirken, pazar yerlerinden de çekildi. Bu konuda hiçbir şekilde herhangi bir mücadele yapılamadığını vurgulayan Stamati, “Turist de bu mallara rağbet gösteriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde taklit olayı Turquality desteği alan Türk markalarını da zorlayacak. Yerli markalar yabancılar ile rekabet edemedikleri için gümrük vergileri konulmuştu. Ancak şu an tüm markaların bire bir taklitleri yapılıyor. Rekabet şartları bozulacak. Türk markaları yabancı markaların taklitleriyle bile mücadele edemeyecek duruma gelecek. Hatta yakın zamanda kendi taklitleriyle karşılaşacaklar” diye konuştu.

100 TL'ye Dior tişört, 320 TL'ye Louis Vuitton çanta

Bölgede bulunan mağazaların içinde Louis Vuitton, Balmain, Burberry, Moncler gibi markaların bire bir taklit tişörtleri 20 euroya satılıyor. Bu ürünlerin yurtdışından geldiğini belirten görevliler, dışarda bulunan benzer ürünlerin ise Türkiye’de üretildiğini, fiyatlırının ise 180 TL olduğunu söyledi. Yine Fendi ya da Louis Vuitton gibi markaların sahte küçük el çantaları 240 TL ’ye satılırken, bir boy büyükleri ise 320 TL’den gidiyor. Eşofman takımları ise 350 TL civarında. Mahmutpaşa'da sahte ürün fiyatları 100 TL’den başlayıp bin TL’ye kadar çıkıyor.

AVM'lerde alışveriş yapan 10 kişiden 4'ü yabancı

AVM’lerde bayram hareketliliği başlamış vaziyette. Söz konusu hareketliliği yerinde gözlemlemek için gittiğimiz AVM'lerde görevliler, haftasonu ziyaretçi sayısının yüzde 20’ye yakın arttığını, bu yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini belirtti. Mağaza satış görevlilerinden aldığımız bilgilere göre, gelen 10 ziyaretçiden 4’ü yabancı ve ağrılık Ortadoğulu turistlerde. Yerlide fiyat hassasiyeti artarken yabancılar ise fiyata bakmadan alım yapıyor.

Tarihi yarımadayı taklit ürünler sardı

Mahmutpaşa, hazırgiyim ve tekstil ticaretinin kalbinin attığı bölgelerin başında geliyor. Binlerce esnafın bulunduğu bölgede daha önce düşük ve orta gelirli vatandaşlar alışveriş yapardı. Görüştüğümüz esnaf, bölgede fiyatların artık AVM'lerden daha yüksek hale geldiğini, bunun da sahte ürüne mecburi yönelime neden olduğunu anlattı. Gelişmeler daha önce Kapalıçarşı ve etrafında görmeye alıştığımız sahte ürünlerin, tüm Mahmutpaşa’yı sarmasına yol açtı. Mahmutpaşa’da ara sokaklarda hala yerli ürünler bulunuyor. Ancak, buralarda ise esnaf adeta sinek avlıyor.