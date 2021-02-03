5 Asya ülkesinden polyester iplik ithalatında önlemler sürecek

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.



Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çin için 268-335 dolar/ton, Endonezya için 48-240 dolar/ton arası, Malezya için 276 dolar/ton, Tayland için CIF bedelin %6,88-37,69, Vietnam için %34,81-72,56'sı arasında dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilecek.