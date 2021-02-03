5 Asya ülkesinden polyester iplik ithalatında önlemler sürecek
5 Asya ülkesi menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi
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Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.
Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çin için 268-335 dolar/ton, Endonezya için 48-240 dolar/ton arası, Malezya için 276 dolar/ton, Tayland için CIF bedelin %6,88-37,69, Vietnam için %34,81-72,56'sı arasında dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilecek.