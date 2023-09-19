50 mağazaya ulaşacak, sokak stilini Avrupa’ya taşıyacak

Mehtap HALICI

Standart stilden çok eğlenceli ve marjinal tarzlara yönelik ilginin artarak devam ettiğini belirten Selçuk, "Türkiye’nin her bölgesinde 400’ü aşkın noktada satış yapıyoruz. 14 mağazamız var. 5 yıl içinde mağaza sayısını 50'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

İspanya’dan girecek

Türkiye’deki yapının aynısını Avrupa’da kurmayı planladıklarını ve yurtdışına açılmak istediklerini ifade eden Selçuk, “Öncelikle bu yıl İspanya’da ilk mağazamızı açmayı düşünüyoruz. Onu da Liberya bölgesinde açacağız.

Çünkü orayı hub olarak kullanıp bütün Avrupa ülkelerine yayılmak istiyoruz. Türkiye’den Avrupa’ya gidecek bir marka yaratmayı amaçlıyoruz. 2024 sonuna kadar 3 mağaza hedefimiz var" diye konuştu. İhracatla ilgili çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Selçuk, erkek ve kadın giyimde özellikle sweatshirt ve tshirtlerde olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye’de hala çok fazla büyüme potansiyellerinin olduğunu ve bunun yanı sıra globale de odaklarını belirten Seyhan Selçuk, “Bize ilgisiz gösteren çok fazla global fonlar var ancak netleşmiş bir durum yok. Markanın farkındalar. Bir marka yaratıldı ve büyüyor. Zaten büyüdüğünde ona yatırım yapmak imkansız hale gelir. Şu an tam zamanı o işin, onlar da bunun gayet farkındalar. Doğru bir mekanizma olursa anlaşabileceğimiz o zaman düşünebiliriz” dedi.

Ayakkabı işine de giriyor

Seyhan Selçuk, Bad Bear’ın çoraptan bereye, pantolondan tshirte, çoraptan şapkaya kadar bütün giyim kategorilerinde olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki 2024 yaz sezonuna ürün gruplarına ayakkabı da ekleyeceklerini kaydeden Selçuk, “Tüm koleksiyon hazırlandı. 2024’ün ürünleri şu anda hazır ve satışa sunulacak” diye konuştu. Selçuk, kadın ve erkekte geniş bir ürün grubuna sahip olduklarının altını çizdi.