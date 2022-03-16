60 ülkeden yaklaşık 400 iş profesyoneli işbirliği için Bursa’da

DÜNYA (BURSA) - Bursa Textile Show Fuarı’nda yer alan 128 firma 2023 yılı İlkbahar/Yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Tekstil sektörünün lider şehirlerinden olan Bursa’da hayata geçen fuar, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı, UTİB ve KOSGEB’in işbirliğiyle düzenlendi. Merinos AKKM’de yarın sona erecek fuar kapsamında alanında uzman isimler trend sunumları gerçekleştirirken, yurt dışı ve yurt içinden katılımcı firmalar kentteki sektör temsilcileri ile aynı masada buluştu. Ayrıca fuar alanından ayrı bir alanda organize edilen B2B organizasyonu sayesinde Bursalı firmalar Ticaret Bakanlığı destekleriyle Bursa’ya getirilen yabancı alım heyetleriyle birebir iş görüşmesi yapma fırsatı yakaladı.

“Tekstil en güçlü sektörlerimizden birisi”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın hem Bursa hem de Türkiye ihracatına katkı sağlayacağını ifade etti. BTSO olarak üyelerin dış ticaretini artırmaya yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Burkay, “Şehirleri ve ülkeleri öne çıkaran bazı stratejik sektörler var. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de bunlardan bir tanesi. Türkiye 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat yaptıysa, bunun 30,7 milyar doları tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait. Bugün Bursa'da tekstil ve konfeksiyon sektörü 3 milyar dolarlık ihracatıyla otomotivden sonraki en güçlü sektörlerden birisi konumunda” dedi.

“Trendleri belirleyen merkez Bursa”

Başkan Burkay, tekstilde 2022-2023 trendlerini belirleyen merkezin Bursa olduğunu söyledi. “Bursa'daki tasarımcılar ve trend ofisleri, modaya yön veren bütün trendleri burada kendi şirketlerinde ve ofislerinden dünyaya yayıyorlar.” ifadelerine değinen Başkan Burkay, “Fuarda bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'dan katılımcılarımız arttı. Bu da sevindirici bir unsur. Türkiye'nin bölgesinde üretim anlamında en güçlü ülke olması bir anlamda alternatifsiz olmasını da beraberinde getirdi. Bu başta tekstil konfeksiyon olmak üzere endüstrinin her alanında bütün dünyadaki oyuncular, Türkiye'deki yapılan organizasyonlara bir fiil yoğun bir şekilde katılım gösteriyorlar. Bu fuar, bize Bursa ve Türkiye ihracatının 2022 yılında yeni rekorlar yaşatacağı umudunu gösterdi” ifadelerini kullandı.