AHKİB, siparişleri kaçırmamak için ortak talep havuzu oluşturacak

08 Haziran 2020

MERSİN-Türk tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarının hammadde, aksesuar ve nitelikli insan gücünün bir arada olmasının verdiği avantajla esnek üretim ve hızlı termin ile rakiplerinden ayrışarak öne çıktığını kaydeden Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, COVID-19 sonrası dönemde yaşanabilecek sipariş kayıplarını önlemek amacıyla ‘ortak talep havuzu’ oluşturacaklarını açıkladı. Türkiye’nin, hazır giyim ve konfeksiyon üretiminin yüzde 71’ini Avrupa’ya ihraç ettiğine dikkat çeken Tekin, ortak talep havuzu ile alıcılar ve satıcıları tek platformda buluşturacaklarını ifade ederek, “İhracat pazarlarından gelen talepleri toplulaştıracağız. Amacımız pazarlama ve satış kabiliyetleri yüksek firmalarımızın gücünden küçük ve orta boy işletmelerimizin da istifade etmesidir. Havuz sayesinde yoğunluk yaşayan firmaların karşılayamadığını yeni siparişleri üretim programı uygun olan diğer üyelerimizin almasına fırsat tanıyacağız” dedi.

Markalaşma ve katma değerli üretim teşvik edilecek

Ortak Talep Havuzu’nu üyelerinin desteğiyle oluşturacaklarını kaydeden Tekin, proje sayesinde büyük alım gruplarının siparişlerini başka ülkelere kaptırmayacaklarını aktardı. Ayrıca proje kapsamında firmaların gelişip büyümesi için markalaşma, katma değerli üretim ve inovasyon süreçlerine yönelmelerini sağlayacaklarını ifade eden Tekin, “Bu modeli bölgemizde geliştirebilirsek, ilerleyen zamanlarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında ülke geneline yaymamız da mümkün olabilir” diye konuştu.

AHKİB'in ihracatı mayıs ayında yüzde 13 arttı

Türkiye’de en çok istihdam sağlayan iş kolları arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, ülke genelinde yüzde 48,2 düşüşle 840,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Gürkan tekin, AHKİB’in ise söz konusu ayda yüzde 13’lük artış yakalayıp 33,2 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti. Tekin, “Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda yüzde 99 artış ve 11,6 milyon dolar ile Almanya birinci sırada yer alıyor. Bu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke yüzde 4 bin 519 artış ve 484 bin dolar değer ile Litvanya oldu. Slovakya ve İrlanda’ya yaptığımız ihracatta da yüzde 100 artışlar yakaladık. Ayrıca en fazla ihraç edilen ürün yüzde 130 artış ve 12,8 milyon dolar ile diğer hazır eşyalar olurken, Adana 20,6 milyon dolar ihracat ile 7’nci, Mersin’in 7,3 milyon dolar ile 8’inci sırada yer aldı” diye konuştu.