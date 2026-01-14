Akdeniz Tekstil Fuarı Mersin’de kapılarını açtı

Kapital Expo organizasyonuyla düzenlenen ve Mersin’in en prestijli fuarları arasında gösterilen Akdeniz Tekstil Fuarı, 14 Ocak’ta kapılarını açtı. Dört gün sürecek fuar, 17 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın açılış törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Kemal Dede, Mersin Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam ile il protokolü ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, Mersin’in tekstil ve hazır giyim sektöründeki artan üretim kapasitesi ile ihracattaki stratejik konumu öne çıkarıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros, fuarın kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Mersin’de sadece yeni bir fuarın kapılarını açmıyoruz. Aynı zamanda Mersin’in üretim gücünü, ticaret vizyonunu ve stratejik iddiasını bir araya getiriyoruz. Türkiye’nin üretim kapasitesini, Mersin’in lojistik ve ticari imkânlarıyla buluşturan güçlü bir adımı hep birlikte atıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise tekstil sektörünün Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, sektörün yüksek istihdam ve katma değer üretme kapasitesiyle kalkınmada kilit rol üstlendiğini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, fuarın Mersin açısından stratejik bir eşik olduğuna işaret ederek, “Birincisini gerçekleştirdiğimiz Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı ile Mersin, tekstildeki gücünü hem Türkiye’ye hem de dünya pazarlarına göstermeyi hedefliyor. 150’den fazla yabancı heyetin katılımı, fuarı sektör ve fuarcılık açısından önemli bir dönüm noktası haline getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Kemal Dede ise sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, fuarın üreticiler için moral ve motivasyon kaynağı olmasını temenni etti.

Fuar Komite Başkanı Salihcan Sağlam da fuara ilişkin sayısal verileri paylaşarak, “65’i Mersin firması olmak üzere toplam 85 üretici ve marka stant açıyor. Hedefimiz, üreticiyi doğru alıcıyla buluşturmak, iş bağlantılarını hızlandırmak ve yeni pazarlara erişimi somut hale getirmek. Bu kapsamda yurt içinden 2 bin 500’ün üzerinde, yurt dışından ise 200’ü aşkın satın almacıyı Mersin’de ağırlıyoruz” dedi.

Özel defile büyük ilgi gördü

Açılış programı kapsamında Mersin Valiliği himayesindeki Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Yörük kültürünün önemli el sanatlarından biri olan “Ala Çuval” temalı özel defile büyük ilgi gördü. Kurdele kesiminin ardından fuar ziyarete açıldı.

Fuar boyunca iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar ve tekstil teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmalar; yeni iş birlikleri, ihracat bağlantıları ve ticari görüşmeler gerçekleştirecek. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen organizasyon, Mersin’in tekstil sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.