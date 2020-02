Akıl-Fikir Buluşmaları’nın ilki DOSAB’da yapıldı

07 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından; Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Organizasyon Ortaklığı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliği ile 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’ın ardından, girişimciler sanayicilerle buluşmaya devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen Akıl-Fikir Buluşmaları’nın birincisi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ev sahipliğinde yapıldı. Programda finale kalan proje sahipleri, etkinliğe katılan sanayicilere projelerini anlattılar.

DOSABSİAD Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantı; UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kutlualp, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ersan Özsoy’un açılış konuşmaları ile başladı. Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Melek Yatırımcı Muzaffer Öztan’ın “Nasıl Melek Yatırımcı Olunur?” başlıklı konuşmasının ardından, Ventures & Mentors League CEO'su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde girişimciler projelerini sanayiciye aktarma fırsatı buldular.

“TechXtile Start-Up Challenge uzun soluklu ve yaşayan bir süreç”

Etkinlikte konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: “TechXtile Start-Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyorum. Global start-up ekosistemine baktığımızda ilk 5 sırada Silikon Vadisi, New York City, Londra, Pekin ve Boston’u görüyoruz. Bu bilgi ve yenilik merkezleri her gün yeni bir ürün ve hizmet ortaya koyuyorlar. Benzer bir ekosistemi bizler de kurabilmeliyiz, kurmak zorundayız. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe de rakipleriyle mücadele edebilmesinin en önemli basamaklarından biri de budur” diye konuştu.

“Yetenek, yeni fikirlerle buluşursa katma değere dönüşebilir”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kutlualp de: “15 milyar doları aşan ihracatıyla küresel ticarette ülkelerle yarışan Bursa’mızın bugünkü güçlü konuma ulaşmasında büyük bir paya sahip olan DOSAB’da, çok değerli müteşebbislerin sayesinde 500’den fazla üretim tesisinde 45 bin istihdamla 5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bu anlamda Bursa iş fikirleri geliştirme vizyonuna ve güçlü bir iradeye sahiptir. Hepinizin bildiği gibi sermaye, iş yapmayı kolaylaştırır ancak başarıyı garanti etmez. Ancak yetenek, yeni fikirlerle buluşursa katma değere dönüşebilir. Bizler de gençlerimizin melek yatırımcılarla buluşmasını çok önemsiyor ve böyle etkinliklerde paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ersan Özsoy da Bölge ile ilgili bilgiler verdi. Özsoy şunları söyledi: “Bölgemiz, Bursa’nın ikinci büyük sanayi bölgesi. Tekstil sektörünün ağırlıklı olduğu bir bölgeyiz. Yeniliklerle, çevreyle ve sosyal sorumluluklarla ilgili sanayicilerimize büyük destekler veriyoruz. Bu gibi önemli organizasyonların da Bölgemiz ’de olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Programda ayrıca Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Melek Yatırımcı Muzaffer Öztan tarafından, melek yatırımcılık ile ilgili sunum yapıldı. Ventures & Mentors League CEO'su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum da, girişimcilik yarışmalarından sonra girişimcilerle bağların genelde koptuğunu ancak TechXtile Start-Up Challenge’dan sonra girişimcilerle olan bu bağların artarak devam ettiğini vurguladı. Konuşmaların sonrasında finale kalan proje sahipleri, sanayicilere sunumlarını yaptı. Sunumlar sonrasında soru cevap bölümüyle devam eden programın devamının önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.