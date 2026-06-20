Babasının vefatının ardından başladığı mücadeleyi başarı hikayesine dönüştürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Abasız, çocuk yaşta üstlendiği sorumlulukları yıllar sonra kurduğu işletmeyle taçlandırdı. Babasını 1998 yılında trafik kazasında kaybeden Abasız, eğitim hayatını ortaokul döneminde bırakmak zorunda kaldı. Henüz 14 yaşındayken kardeşiyle birlikte İstanbul'a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Abasız, yıllar içinde edindiği tecrübe ve birikimle kendi işinin patronu oldu.

Ailesine destek olmak amacıyla erken yaşta çalışma hayatına atılan Abasız, İstanbul'daki yılların ardından memleketi Ünye'ye döndü. Burada yaklaşık 20 yıl boyunca farklı tekstil firmalarında görev yapan Abasız, uzun süredir hayalini kurduğu işletmeyi kurmak için adım attı. İlk etapta 8 makineyle üretime başlayan girişimci, zamanla iş hacmini büyüterek 40 kişiye istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi haline geldi.

Zorlu yıllar erken başladı

Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Abasız, babasının kaybının ardından ailece zor günler geçirdiklerini belirterek, "1998 yılında babam elim bir trafik kazasında vefat etti. O günden sonra üç kardeşim ve annemle birlikte zorlu bir hayat mücadelesi başladı. Aileme destek olabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldım. Çalışma hayatımız 14 yaşında başladı" dedi.

Tekstil sektöründe yıllarca emek verdi

Tekstil sektöründeki yolculuğunun İstanbul'da başladığını ifade eden Abasız, daha sonra ailesiyle birlikte yeniden Ünye'ye yerleştiklerini ve kardeşleriyle uzun yıllar aynı sektörde çalıştıklarını söyledi. Çocuk yaşta babasını kaybetmenin hayatında önemli izler bıraktığını dile getiren Abasız, yaşadıkları sıkıntıların kendilerini mücadeleci bir yapıya kavuşturduğunu belirterek, "Bugün elde ettiğimiz başarının arkasında geçmişte çektiğimiz zorluklar var. Belki de o sıkıntıları yaşamasaydık bu kadar mücadeleci olamazdık. Azmimiz ve çalışkanlığımız bizi bugünlere taşıdı" diye konuştu.

8 makineyle başladı, 40 kişiye istihdam sağlıyor

Pandemi sürecinde aile desteğiyle işlerini daha da büyüttüklerini kaydeden Abasız, son dört yılda mağazacılık ve tekstil faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 kişiye iş imkanı sunduklarını ifade etti. Başarının temelinde hedef koymak ve kararlılıkla çalışmak olduğunu vurgulayan Abasız, devlet desteklerinin de önemli katkı sağladığını belirterek, "İnsan inanıp çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Ailemin desteğinin yanı sıra devletimizin sağladığı destekler de bizim için çok kıymetli oldu. Üreten işletmelere verilen katkılar nedeniyle devletimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.