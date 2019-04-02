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BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı

Türk erkek giyimi adına büyük ihracat rakamlarına imza atan, sadece ürün değil, tasarım da ihraç eden BLACK CLIMBER B.C, 2019-2020 “High Life” adlı Sonbahar- Kış erkek koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.

BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı
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Az renkle kendi tavrını en çok anlatan koleksiyonlarının tasarımcısı Ümit Ünal, Amerikalı şair Sylvia Plath, İngiliz müzik grubu the Beatles ve Queen’in solisti Freddie Mercury’den ilham aldığı 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla, formların, kumaş ve materyallerin, detay ve aksesuarların, stil ve kombinasyonların yeni bir duruş yarattığı bir sezon vadediyor.

Görünümlerde tek renk anlatımı vurgulayan marka, 2019-2020 Sonbahar-Kış BLACKJNS, BLACKPLUS koleksiyonlarıyla siyah, beyaz, gri, antrasit, haki ve ekru monokrom renklerine siyah-mavi ile yeni ve sert bir renk çarpanı ekledi.

Dunya.com

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