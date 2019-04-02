BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı
Türk erkek giyimi adına büyük ihracat rakamlarına imza atan, sadece ürün değil, tasarım da ihraç eden BLACK CLIMBER B.C, 2019-2020 “High Life” adlı Sonbahar- Kış erkek koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.
Az renkle kendi tavrını en çok anlatan koleksiyonlarının tasarımcısı Ümit Ünal, Amerikalı şair Sylvia Plath, İngiliz müzik grubu the Beatles ve Queen’in solisti Freddie Mercury’den ilham aldığı 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla, formların, kumaş ve materyallerin, detay ve aksesuarların, stil ve kombinasyonların yeni bir duruş yarattığı bir sezon vadediyor.
Görünümlerde tek renk anlatımı vurgulayan marka, 2019-2020 Sonbahar-Kış BLACKJNS, BLACKPLUS koleksiyonlarıyla siyah, beyaz, gri, antrasit, haki ve ekru monokrom renklerine siyah-mavi ile yeni ve sert bir renk çarpanı ekledi.