BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı

02 Nisan 2019

Az renkle kendi tavrını en çok anlatan koleksiyonlarının tasarımcısı Ümit Ünal, Amerikalı şair Sylvia Plath, İngiliz müzik grubu the Beatles ve Queen’in solisti Freddie Mercury’den ilham aldığı 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla, formların, kumaş ve materyallerin, detay ve aksesuarların, stil ve kombinasyonların yeni bir duruş yarattığı bir sezon vadediyor.

Görünümlerde tek renk anlatımı vurgulayan marka, 2019-2020 Sonbahar-Kış BLACKJNS, BLACKPLUS koleksiyonlarıyla siyah, beyaz, gri, antrasit, haki ve ekru monokrom renklerine siyah-mavi ile yeni ve sert bir renk çarpanı ekledi.