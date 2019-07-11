Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu ilk toplantısını gerçekleştirdi

11 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın ev tekstili sektöründe 8,5 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat rakamı gibi önemli bir başarıya ulaştığına dikkat çeken Platform Sözcüsü Ufuk Ocak, “Bu kadar önemli işleri başaran bir şehrin tüm platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda mesleğine ve sektörüne sahip çıkmak ve Bursa’nın gücünü, potansiyelini, birlik ve beraberliğini hissettiren tüm platform üyesi dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Ocak, “Sektörümüzün güçlü olduğu diğer şehirlerimizle dayanışma ve işbirliğinde içindeyiz. Firmalarımızın hızla değişen rekabet koşullarında lider oyuncu pozisyonlarını koruyabilmeleri için özellikle çatı kuruluşumuz TETSİAD’da yeni bir vizyon ve değişim hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bursa’nın temsil kabiliyeti artmalı”

Bursa’da uluslararası nitelikteki fuar çalışmaları ve farklı sektörlere uluslararası rekabet gücü kazandırmak amacıyla geliştirilen UR-GE projelerinin en başarılı örneklerinin sergilendiğini belirten Ufuk Ocak, kentte gerçekleştirilen bu özel çalışmaların TETSİAD bünyesinde de gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. TETSİAD’da başta Evteks Fuarı olmak üzere yapılacak düzenlemelerle sektör adına önemli sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Ocak, şunları kaydetti: “Bursa birlikte hareket etme kültürünü her platformda gösteren bir şehir. Bu birlik ve beraberliğimizi önümüzdeki ay TETSİAD seçimlerinde de sergileyerek Bursamızın derneğimizde güçlü bir biçimde temsil edilmesini sağlayacağız.”

Erol Türkün: “Bursa platformunun yanındayım”

Sektörün duayenlerinden Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün de sektör temsilcilerini ortak platformda görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. TETSİAD’da yeni dönem için birçok sektör temsilcisinin kendisini Başkan olarak görmek istediğini belirten Türkün, “İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bu beklentiyi daha adaylar belli olmadan geri çevirdim. Bursa, birlikte hareket ederek çok önemli başarıları yakalamasıyla kendisini ispat etmiş bir şehir. Ben de sektörümüzün ve Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu’nun yanındayım. Bu birlikteliği çok daha güçlü bir noktaya hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

“Birlikte hareket etme kültürüne sahibiz”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa’nın üretim kabiliyeti ve dinamik insan kaynağının yanında ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi başaran en dinamik şehirler arasında olduğunu ifade etti. Engin, “Artık kentimizin ortak mottosu haline gelen ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancının hayat bulduğu bu kente dinamizm kazandıran temel unsur, kentin tek ses tek yürek olarak hareket etmesidir. İnanıyorum ki Bursa, kente değer katan tüm platformlarda birlikte hareket etme kabiliyetiyle büyük başarılar elde edecek potansiyele sahiptir. Türkiyemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda üstlendiği misyonla Bursa, çok daha büyük başarılara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

“Bu platform Bursa’nın gücünü gösteriyor”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de, “Ev tekstili sektörünün yoğun olarak yer aldığı Demirtaş Organize Sanayi Bölgemiz, BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, MESYEB, BUTGEM ve Model Fabrika gibi bizlere ve bölgemize güç katan çok önemli yatırımlar. Hayata geçirilecek benzer projeler ve çalışmalarla gerek sektörümüzün gerekse de TETSİAD’ın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise; “Benim de daha önce gururla görev yaptığım TETSİAD Yönetim Kurulu’nda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın en güçlü şekilde temsil edilmesi hepimizin önceliği olacaktır. Ev tekstili sektörümüzün Bursa’daki tüm temsilcilerini burada bir arada görmek bu inancımı daha da güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden birlik mesajları:

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadettin Garip:

“Şehirde yakalanan birlik ve beraberlik tüm sektörlerimize büyük değer katıyor. Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu’nda yakalanan güç birliğinin ve kentimizin son dönemde oluşan sinerjinin hem TETSİAD’da hem de tüm platformlarda sergilenmesini arzu ediyorum.”

Befase Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Ayyıldız:

“BTSO’nun, ihracatçı birliklerimizin ve iş dünyası kuruluşlarımızın başarıyla gerçekleştirdikleri milli katılımlı fuarlar, UR-GE projeleri, alım heyetleri gibi bizlere güç katan örnek çalışmaların TETSİAD’da da uygulanması en büyük beklentimiz. Bursa’nın bu vizyonunun derneğimizde de uygulamaya geçirilmesi en önemli talebimiz.”

Ustaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıldız:

“Evteks fuarını çok önemsiyoruz. Ancak fuarımız maalesef kan kaybediyor. Diğer taraftan BTSO’nun ve ihracatçı birliklerimizin önderliğinde Bursa’da yapılan fuarlar önemli bir ivme kazandı. Bursa’nın fuarcılık vizyonunun hepimizin katkısıyla Evteks ve düzenlenecek diğer ticari organizasyonlara da taşınmasını bekliyoruz.”

Nar Brode Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan:

“Bizlere bu konuda rehberlik etmesini ve kolaylık sağlamasını beklediğimiz TETSİAD’ın yeni dönemde sorunlarımıza proaktif çözümler üretmesini bekliyoruz. Bu akşam buradaki beraberlik fotoğrafı bu alandaki umutlarımızı ve beklentilerimizi daha da güçlendirdi.”

Toplantıda söz alan diğer sektör temsilcileri de BTSO, UTİB ve UHKİB bünyesinde alım heyeti organizasyonları, milli katılım ve fuar organizasyonlarının en başarılı örneklerinin sergilendiğini, benzer çalışmaların TETSİAD bünyesinde de gerçekleştirilmesini beklediklerini vurguladılar.

Türk Ev Tekstili’nin çatı kuruluşu olan TETSİAD’da 18 Haziran 2019 Salı günü yapılması planlanan TETSİAD başkanlık seçimi, olağan üstü genel kurul çoğunluğu sağlanamaması nedeni ile 27 Ağustos 2019 Salı gününe ertelenmişti.