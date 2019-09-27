Bursa, modanın başkenti Paris’te gövde gösterisi yaptı

27 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında 70’e yakın firma; Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Premiere Vision ve Texworld Fuarları’nda incelemelerde bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun’un da Bursalı firmaları ziyaret ettiği tekstil fuarlarında, iş dünyası temsilcileri önemli iş bağlantıları kurarak Bursa’ya döndü. BTSO heyeti, Paris programında ayrıca Fransız-Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Önder ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesi Başkanı Hakan Kalaycı’yı da ziyaret etti.

“Firmalarımız uluslararası pazarlara açılıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin büyümesine öncülük eden Bursalı firmaların fuar organizasyonları sayesinde yurt dışındaki bağlantılarını güçlendirdiğini söyledi. Küresel Fuar Acentesi Projesi ile firmaların rekabetini artırdığını ve yeni iş ortakları kazandığını kaydeden İbrahim Burkay, “Projemiz kapsamında dünyanın önde gelen fuarlarına düzenlediğimiz organizasyonlar ile binlerce firmamızı yurt dışı pazarlarına taşıyoruz. KOSGEB’in ve Odamızın destekleriyle firmalarımızın uluslararası arendaki rekabet gücünü artırıyoruz. Türkiye ekonomisinin mimarı olan firmalarımızın, ihracat odaklı büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursalı firmaların yurt dışı pazarlarda etkinliğinin artmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu belirterek, BTSO’nun gerçekleştirdiği projelerin Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hamlesine destek olduğunu ifade etti.