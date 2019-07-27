“Bursa tekstil için vazgeçilmezdir”

27 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Tekstil üretiminde lokomotif olan Bursa’nın bilgi ve tecrübesiyle de sektör için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Demir, TETSİAD Bursa Şubesi’nin açılmasının sektöre ivme kazandıracağına da dikkat çekti. TETSİAD’ın yaklaşık 250 üyesi ile Baylan Tekstil ev sahipliğinde düzenlenen yemekte buluşan Demir, konuşmasında 30 yıllık dernek tarihinde ilk defa iki adaylı bir seçim gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Demir sözlerine, “Derneğimizde ahilik sisteminden gelen bir teamül vardır ve başkanlık için teklif götürülür. Derneğimizin farklı dönemlerinde çeşitli görevler aldım. Sektörümüzün ileri gelenlerinden gelen başkanlık görevi teklifini değerlendirdiğimde, aday olmam gerektiğine karar verdim. İlk defa iki başkan adaylı bir seçim olmasının da sektörümüz adına hayırlı olacağına inanıyorum. Bu zamana kadar görev yapmış tüm kadroların kazanımlarıyla bir emaneti devralarak daha ilerilere taşımaya adayız” şeklinde devam etti. Yönetime gelmeleri durumunda tekstil sektörünün en güçlü lokomotiflerinden biri olan Bursa’da hızlı bir şekilde şube açacaklarını söyleyen Şerafettin Demir, üretimin sadece makineden ibaret olmadığını ifade ederek, Bursa’nın bilgi ve tecrübesiyle de öne çıktığını belirtti.

“Makineleri farklı ürünler için çalıştıracağız”

Demir, yapmayı planladıkları çalışmaların ana başlıklarını ise şöyle açıkladı; “Özellikle sektörümüzde ithal edilen ürünleri ortaya koyarak, makinelerin talep edilen farklı ürünler için de çalışmasını sağlayacağız. Durumu çok iyi analiz ederek çözümleriyle birlikte sunarsak, üretim aşamasında devlet ve hükümet kademesinden de teşvikler almamız mümkün olacaktır. Şu anda Türkiye’nin marka değeri en büyük Evteks fuarını TETSİAD gerçekleştirmektedir. Pazarlama noktasında çok daha iyi bir fuar merkezine de ihtiyacımız var. Atatürk Havalimanı bunun için son derece uygun konumda olacaktır. Satış noktasında ise 600 yıllık Kapalıçarşı ile sektör temsilcilerine üniversite olan Sultanhamam örneğinde olduğu gibi, doğru bir noktada doğru bir proje ile dünyanın dört bir yanından alıcı çekecek yeni çarşılar yaratmak da istiyoruz. Sanayi-üniversite işbirliğini de kalifiye işgücü yetişmesi anlamında son derece önemsiyoruz. 21 Ağustos’da Bursa’da daha geniş bir katılımla gerçekleştireceğimiz final toplantımıza tüm sektör temsilcilerimizi davet ediyorum. Sektörümüz için kenetlenmemiz ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor.”

Küçükçalık: Teknoloji olmazsa olmazdır

TETSİAD'da 2010-2016 arasında iki dönem başkanlık yapan Küçükçalık Şirketler Grubu Başkanı Yaşar Küçükçalık da konuşmasında, bin üyesi bulunan TETSİAD’ın ülke ekonomisindeki önemin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütünü üç altıntop olarak görürsek, gerçekten ülke ekonomisine yapacağı katkılar inanılmaz seviyede olur. İsteriz ki her sektör Ankara’da genel olarak değil sektör olarak temsil edilsin. Bunun için de STÖ’lerin başındaki insanların da liyakat sahibi ve işin içinden gelmesi bu işin olmazsa olmazıdır” dedi. Küçükçalık, Evteks’in bir dünya markası olmasında TETSİAD ve üyelerinin büyük emeği olduğunu anlatırken, bugün gelinen noktada sektörün elindeki markanın değerini bilmesi gerektiğini söyledi. Küçükçalık sözlerini, “Bugün geldiğimiz yer önemlidir fakat olduğumuz yerde durmamız gerekir. Uzakdoğu ile ülkemizi mukayese ettiğimiz zaman değerli meslektaşlarım da durumu çok iyi görebiliyorlar. Artık renkle desenle farklılaşma dönemlerini geçtik. Teknik farklılıklar koymadan, teknoloji olmadan bir yere varamıyorsunuz. Biz işimizle ne kadar yaşarsak, o da bizimle o kadar yaşar,“ şeklinde tamamladı.

Etkeser: Koşmamız gerekiyor

Bursa Çalışma Grubu adına söz alan Harput Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Etkeser ise TETSİAD Bursa şubesinin yeniden hayata geçirilmesini sektör adına önemsediklerine dikkat çekti. Etkeser konuşmasında, “Bursa’da 330 civarında TETSİAD üyemiz bulunmaktadır. Sektörün ana ürünlerinin büyük çoğunlukla üretildiği şehrimizden, yeni üyelerimizin kazandırılması derneğimize ve sektörümüze ivme kazandıracaktır. Şubemizin yeniden hayata geçirilmesi ise Bursa’daki sektör firmalarının sorunlarına çözüm odaklı çalışmayı hızlandıracaktır. Bu işin kültürünü barındıran Bursa’yı küçümsemek mümkün değildir ancak dünya pazarındaki payımıza baktığımız da şunu da söylememiz gerekiyor ki biz hakikaten az çalıştık artık koşmamız gerekiyor.

İrman: Büyük bir potansiyele sahibiz

Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman da, Türkiye’de ara elemanlarından yatırımlarına kadar, tekstil sektöründe büyük bir potansiyel olduğuna işaret ederek, yeni ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla ev tekstilini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir ve yönetiminin yayınladığı manifestonun çok net ve çok önemli olduğunu ifade eden İrman, sektörün dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle ev tekstilini güzel günlerin beklediğine inandığını söyledi.