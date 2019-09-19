Bursa tekstili Premiere Vision Paris Fuarı’na damga vurdu

19 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Fuarda stant açan Bursalı tekstilcilerin inovatif ürünleri sektör profesyonelleri ve yabancı alıcıların ilgi odağı oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi projesi ile Bursalı firmaların ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor. Tekstil sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak gösterilen Premiere Vision Fuarı’na, BTSO 70 kişilik heyetle çıkarma yaptı. Kumaş ve ev tekstili ürünlerinin sergilendiği fuar, dünyanın en önemli firmalarını aynı çatı altında buluşturdu. Tekstil sektöründe önemli bir üretim altyapısı ve tecrübesi bulunan Bursalı firmalar, Premiere Vision Fuarı’na damgasını vurdu. Türkiye’den 197 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda 43 Bursa firması stant açtı. 2020 sonbahar-kış sezonu ürünlerinin sergilendiği fuarda, Bursalı firmalar birbirinden kaliteli, çeşitli ve yenilikçi ürünlerini alıcılara sundu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de, 16-19 Eylül tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Premiere Vision Paris ve Texworld Paris fuarlarına dergi standı ile katılım gösterdi.



“Firmalarımızı dünyanın en önemli fuarlarına taşıyoruz”

Paris Premiere Vision Fuarı’nın dünyanın önde gelen tekstil üreticilerini buluşturduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Tekstil sektörü için dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Premiere Vison Fuarı’ndaki firmalarımızı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İhracat odaklı projelerimizle üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Küresel Fuar Acentesi projemiz ile firmalarımızı dünyanın en önemli fuarlarına taşıyoruz. Firmalarımızın ihracatlarını artıracak proje ve çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.



Bursa iş dünyasının ekonomik etki alanı genişliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa iş dünyasının küresel pazarlardaki etki alanını artırmasında BTSO’nun yurt dışı fuar ve iş gezilerinin büyük bir rol oynadığını ifade etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise, Bursa’nın tekstil sektöründe Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Uğur, “Eskiden bu fuarlarda bırakın stant açmayı, fuara ziyaretçi olarak katılmak bile çok zordu. Şimdi onlarca firmamız stant açarak Türkiye’yi temsil etme başarısı gösteriyor. Sektörümüzün dünya arenasındaki gücü ve firmalarımızın performansı her geçen gün artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme gücüne sahip”

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de, Birlik olarak Premiere Vision Fuarı’na 11’inci kez, Texworld Paris Fuarı’na da 17’inci kez katıldıklarını belirtti. Fransa’nın dünya modasında önemli bir merkez olduğunu ifade eden Engin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deriden kumaşa, aksesuardan hazır giyim ve tasarım ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu sergilendiği bu iki fuara UTİB olarak dergi standı ile katılım gösterdik. Ancak 200’ü Premiere Vision Paris’e, 104’ü de Texworld Paris’e olmak üzere toplam 304 Türk firması fuara katılarak 2020-2021 sonbahar- kış koleksiyonlarını yabancı sektör temsilcilerinin beğenisine sundu. Fuarda hem UTİB’in kendi yayını olan TFF Magazine hem de Türkiye’den fuara katılan firmalar oldukça ilgi gördü. Artık Türkiye gelişmekte olan ülkeler grubundaki rakipleri ile değil de Ar-Ge, İnovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim yapan, yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de rekabet edebilme gücüne erişti.”