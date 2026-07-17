Bursa tekstilinde rotayı teknik ürünler belirleyecek

Nezaket ÇETİN

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, Avrupa Birliği pazarındaki ekonomik durgunluğun Bursa tekstil sektörünü etkilediğini belirterek ihracatta pazar çeşitlendirme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Teknik tekstilin Bursa’nın tekstil ihracatındaki payının yüzde 15-18 seviyesinde bulunduğunu ifade eden İpeker, orta vadede bu oranı yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

AB’deki durgunluk ihracatı etkiledi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, Avrupa Birliği’nde yaşanan ekonomik durgunluğun Bursa tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracatına yansıdığını belirterek, son bir yılda tekstil ihracatında yüzde 2,6 seviyesinde daralma yaşandığını söyledi. Konfeksiyon sektörünün bu süreçten daha fazla etkilendiğini ifade eden İpeker, tekstil tarafının ise görece daha dirençli bir performans sergilediğini dile getirdi.

Yeni rotada ABD, Körfez ve Asya öne çıkıyor

Avrupa Birliği’ne olan bağımlılığı azaltmak amacıyla pazar çeşitlendirme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten İpeker, ABD’nin özellikle teknik tekstil ve katma değerli ürünlerde en önemli hedef pazar haline geldiğini kaydetti. Körfez ülkelerinde lüks ev tekstili ve hazır giyim segmentine odaklandıklarını ifade eden İpeker, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın yanı sıra Mısır, Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin de lojistik avantajları ve serbest ticaret imkanlarıyla yeni sipariş rotaları arasında öne çıktığını söyledi. Japonya ve Güney Kore’nin ise fonksiyonel ve inovatif kumaş ihracatı açısından yüksek potansiyel taşıyan niş pazarlar arasında yer aldığını belirtti.

Teknik tekstilin payı yüzde 18’e ulaştı

Bursa’nın otomotiv sanayisindeki güçlü üretim altyapısının teknik tekstil alanında önemli avantaj sağladığını vurgulayan İpeker, koltuk kılıfları, tavan tekstilleri ve yalıtım malzemeleri başta olmak üzere birçok teknik tekstil ürününde Bursa’nın Türkiye’nin lider üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Bursa’nın toplam tekstil ihracatı içerisinde teknik tekstillerin payının yüzde 15-18 bandında bulunduğunu aktaran İpeker, tıbbi giysiler, askeri tekstiller, otomotiv tekstilleri ve koruyucu giysilerin bu grubun önemli ürünleri arasında yer aldığını söyledi. Küresel teknik tekstil pazarındaki yüzde 2,7’lik büyümenin, konvansiyonel tekstilde yaşanan daralmaya rağmen bu alandaki ihracatı desteklediğini dile getirdi.

Üniversite-sanayi iş birliği güçleniyor

UTİB’in teknik ve akıllı tekstiller alanında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren projeler yürüttüğünü belirten İpeker, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen TEXSUM Zirvesi’nin sektörü “geleneksel dokudan dijital zekaya” taşımayı hedeflediğini söyledi. TechXtile Challenge Yarışması’nın ise akıllı giysiler, askeri ve medikal tekstiller ile sürdürülebilir üretim süreçlerine yönelik girişimleri sanayiyle buluşturduğunu ifade eden İpeker, yarışmanın teknoloji odaklı girişimlerin prototipten seri üretime geçişinde önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Orta vadeli hedef yüzde 25’in üzerine çıkmak

Teknik tekstilin Bursa’nın ihracatındaki ağırlığını artırmayı hedeflediklerini belirten İpeker, orta vadede teknik tekstillerin toplam tekstil ihracatındaki payını yüzde 25’in üzerine çıkarmayı amaçladıklarını açıkladı. Bu hedef doğrultusunda akıllı tekstiller, sensörlü kumaşlar, sürdürülebilir ve ekolojik ürünler, üç boyutlu örme teknolojileri ile yüksek performanslı endüstriyel tekstillere odaklandıklarını sözlerine ekledi.