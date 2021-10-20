Bursa Textile Show, 6’ncı kez kapılarını açtı

BURSA (DÜNYA) - Giysilik kumaş ve aksesuar üretimi yapan 111 firmanın sonbahar-kış 2022-2023 koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunduğu fuara 30 ülkeden 300’ü aşkın yabancı alıcı geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde başlayan fuar, 21 Ekim’de sona erecek. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa protokolünün katıldığı fuarın açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Urge projesi kapsamında başladığımız etkinlik mini bir fuara dönüştü. Önümüzdeki yıllarda dünyanın uluslararası nitelikteki en önemli buluşma merkezlerinden biri konumuna getirecek adımları atıyoruz. Dünyada sadece üretmek tek başına yeterli değil. Ürettiğinizi doğru bir şekilde dünyaya sunmak gerekiyor. Fuar organizasyonlarını üretim merkezlerinde yapmak üretimi çok daha katma değerli alıcıyla buluşmasının önünü açıyor. Bu fuarda genel prensibimiz ziyaretçi sayısını artırmadan katılımcı sayısını artırmıyoruz. Bu fuarın önümüzdeki 10 yılda muadili olan en büyük organizasyonlarla yarışacak hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise vizyoner girişimciler, nitelikli insan kaynağı ve üretim yetenekleri sayesinde Türkiye’nin dünyanın en büyük 7’nci, AB’nin ise 2’nci tekstil ihracatçısı konumuna yükseldiğini ifade etti. Vali Canbolat, “Sektörü stratejik yapan bir diğer önemli özelliği de dışa bağımlı olmaması. Bursa ve ülkemiz hammaddeden nihai ürüne kadar sektörde entegre ve güçlü bir yapıya sahip. Bu güçlü yapı ihracat rakamlarına da yansıyor. Otomotivin ardından Bursa ihracatına en fazla katkı sağlayan sektörler tekstil ve hazır giyim sektörleri” diye konuştu. Açılışta söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tekstil sanayisinde Bursa’nın köklü bir üretim geleneğine sahip olduğunu vurguladı.