Bursa Textile Show’da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı

BURSA (DÜNYA) - BTSO tarafından 6’ncı kez gerçekleştirilen, giysilik kumaş ve aksesuar ürünlerinin sergilendiği Bursa Textile Show’da Bursalı firmaların stantları ziyaretçi akınına uğradı. Fuara Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Sırbistan ve Polonya’nın aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden yaklaşık 500 yabancı alıcı katıldı. Yabancı alıcılar, fuara katılan 111 Bursa firması ile görüşüp 2022-23 sonbahar/kış kumaş koleksiyonlarını inceleme imkanı buldu. Fuar süresince toplam 8 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Her firmanın ortalama 75 iş görüşmesi yaptığı fuarda birçok sipariş anlaşmasına imza atıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamak adına çalıştıklarını vurguladı. Paydaşların güçlü iş birliği ve tekstil sektörü temsilcilerinin özverili yaklaşımlarıyla Bursa Textile Show’u altıncı kez gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa’mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa Textile Show’u bu yıl 111 firmamızın katılımıyla gerçekleştirdik. Katılımcı firmalarımızın ürünlerinin yurt dışındaki potansiyel alıcıları, fuar komitemizin detaylı çalışmaları ile tek tek belirlenerek fuara davet edildi. 30 ülkeden 500’ü aşkın yabancı alıcı fuarımıza geldi. Bursa Textile Show’un başarısındaki en önemli faktör ziyaretçi profili. Ziyaretçi sayımızı ve niteliğini her geçen yıl artırarak Bursa’da tekstil sektöründe uluslararası büyük bir fuara ev sahipliği yapmak istiyoruz. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Fuara katılımdan memnunuz”

Sarcan Tekstil firmasından Engin Sarıkaya, başarılı bir fuar gerçekleştirildiğini söyledi. Aynı zamanda fuar komitesinde yer aldığını belirten Sarıkaya, “Pandemi nedeniyle fuarımızı geçen yıl düzenleyememiştik. Firmalarımız ve yabancı alıcılar fuarımızı özledi diye düşünüyorum. 300 yabancı davetli, bir o kadar da yurt dışından kendi imkanlarıyla gelenler oldu. Herkes oldukça memnun. Bursa Textile Show, giysilik kumaş üzerine ülkemizdeki tek fuar olma özelliğine sahip. Bu yıl 111 firma katıldı. Sırada bekleyen, fuara katılmayı talep eden çok sayıda firmamız var. Çok faydalı bir fuar oluşturduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.

Beklentilerin üzerine çıktı

Seçen Tekstil firmasından Hilal Gülseçen, Bursa Textile Show’a ilk katılan firmalar arasında yer aldıklarını belirterek, “Fuara gerçekten inanarak başladık. BTSO’nun, KFA’nın ve fuar komitemizin çok ciddi emekleri var. Fuarın bugün itibariyle geldiği nokta da gerçekten memnuniyet verici. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden müşterilerimizle buluşmaktan mutlu olduk. Hem yurt içinden hem yurt dışından beklentilerimizin çok üzerinde ziyaretçi vardı” ifadelerini kullandı.

Profesyonel ziyaretçiler katılıyor

Adak Tekstil firmasından Mustafa Dağlı, ilk günden bu yana fuarda yer aldıklarını, pandemiye rağmen yurt dışından katılımın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Fuara profesyonel ziyaretçilerin geldiğini kaydeden Dağlı, Bursa’nın yanı sıra İstanbul ve Türkiye’nin diğer illerinden de fuara katılmak isteyen çok sayıda firmanın bulunduğunu belirtti. Canmoda Tekstil firmasından Mustafa Ünal ise fuardaki ziyaretçi sayısı ve müşterilerin istekli olmasından çok memnun olduklarını belirterek, fuarın her geçen yıl geliştiğini ve kısa sürede dünya çapında bir fuara dönüşeceğine inandığını ifade etti.